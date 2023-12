El Banco Central (BCRA) compró hoy US$ 270 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras los dólares bursátiles volvieron a operar en alza, al subir las cotizaciones del Contado con Liquidación (CCL) alrededor de $25,3 y el MEP $34,8.



Con las adquisiciones de hoy, el organismo monetario acumula doce ruedas consecutivas de compras por un monto total de casi US$ 2.862 millones.



Hoy, los dólares financieros registraron alzas, el Contado con Liquidación (CCL) subió 2,7%, a $969,64; y el MEP avanzó 3,7%, a $985,04.



Por su parte, la cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $808,45 por unidad, con lo que brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno a 19,9% y con el MEP, en 21,8%.



“En diciembre el tipo de cambio mayorista subió 124,26% y en el año 356,34%”, precisó el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.



En tanto, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $847,113 para la venta y $790,444 para la compra.



En el Banco Nación la cotización del dólar minorista se posicionó a $828,25 para la venta y $788,25 para la compra, mientras que en el banco Galicia el precio de venta fue de $855 y de $850 en el Banco Patagonia.



En el mercado informal, el denominado dólar "blue" subió $25 con respecto al jueves, en $1.025 para la venta y $1.005 para la compra.



Por su parte, la cotización para las compras con tarjeta en el exterior avanzó al final de la jornada 0,06%, en $1.325,20 por dólar.



El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de poco más de US$ 382 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 129 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 740 millones.