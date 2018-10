La inflación golpeó fuerte a todos los sectores, pero muy especialmente a la construcción. Si no basta mirar las nuevas cifras para construir en San Juan que acaba de publicar el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción tradicional (Circot), de la Facultad de Ingeniería: en octubre el valor del metro cuadrado ya roza los 30.000 pesos -alcanza exactamente a $29.276,99 en la provincia- un salto del 9,1% respecto a lo que costaba en septiembre, la suba intermensual más alta en dos años y medio. El antecedente cercano es abril de 2016 cuando subió 11,07%. En la comparación con el año pasado, el incremento trepa al 44.9% porque en octubre de 2017 el costo era de $20.195,22 por m2. Es decir, que en sólo 12 meses el precio de esa unidad se encareció $9.081,77. La mayor aceleración se produjo este año, ya que la variación respecto a enero de 2018 es del 41,27%. En la fuerte suba de este mes tiene incidencia el salto que han pegado los materiales de construcción en general, que aunque no todos tengan precios dolarizados, en el mercado nacional están impactados por las variaciones de la divisa norteamericana. Para el mes próximo también se espera un aumento porque en las paritarias de los obreros de la construcción reabiertas este mes por la cláusula gatillo se decidió un aumento del 4% que se verá reflejado en el cálculo del índice del mes de noviembre, adelantaron desde la Cámara de la Construcción. En términos porcentuales el incremento del m2 es un valor demasiado alto para el bolsillo. Incluso supera ampliamente la inflación del Indec que para los últimos 12 meses es del 34,3%.



Para el modelo de casa que mide el Circot, de 77 m2 y en espejo con otra vivienda similar, como ocurre en un barrio (lo que abarata los costos) el incremento producido lleva a valuar esa vivienda hoy en día en más de $2.257.000 (ver aparte).

Hoy construir cuesta un 44,9% más que hace un año.

Para calcular el índice, en la entidad calculan el costo directo -materiales y mano de obra- que asciende hoy a $16.331,56 el m2. A este se le suma el costo indirecto -$12.945 por m2- en armado y funcionamiento del obrador, mantenimiento de equipos, desgaste de herramientas, pago de servicios, impuestos locales, provinciales y nacionales, gastos generales y financieros, utilidades, etc. En este punto el Circot advierte que cada usuario deberá calcular según las características de la obra que va a encarar y con la empresa que la hará.



LOS MATERIALES

Enrique Velasco, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, explicó que el factor determinante de esta suba fue el fuerte incremento de los materiales de la construcción, ""porque la mano de obra no ha subido de ninguna manera en ese mismo nivel".



Puntualizó que las subas más importantes se han visto reflejadas en el hierro y el cemento, pero que también se ven notables incrementos en carpintería de aluminio, materiales de PVC para cloacas y red hídrica en general, entre otros. ""Todos los materiales de construcción son cotizados a las empresas en dólares y la suba que ha tenido la divisa justifica el aumento", explicó el empresario.



En cuanto al costo de la mano de obra, Velasco informó que tras la paritaria que se reabrió se acordó un aumento del 4% en octubre, seguido de un 3% en diciembre y otro 3% más en enero de 2019. ""De todas maneras hay que ser justos, los aumentos de mano de obra son mucho menores a los de los materiales", opinó. Ante este escenario, el empresario dijo que se percibe un panorama sombrío para los próximos meses: ""Con estos precios es difícil construir, pero además, reina la incertidumbre porque la situación económica no está estabilizada, no se sabe qué va a pasar y en general para que una persona encare una construcción en forma privada pide préstamos y con las tasas actuales es imposible", opinó.

Más de $2,2 millones para construir una casa

Para construir una casa de 77,10 metros cuadrados de superficie cubierta en planta baja y con tres dormitorios es necesario contar hoy con $2.257.256,21 según los cálculos del Circot.



Claro que este valor está calculado para una vivienda de las tipo de Fonavi, que forma parte de un barrio, es decir, que comparte al menos una pared con otra unidad habitacional pegada a esta.



De lo contrario hay que pensar que la inversión tendrá que ser mayor, y todo va a depender de la calidad de las terminaciones que se ocupen. En el caso de la vivienda calculada por el Circot, se trata de materiales de término medio: se contemplaron revoques, cielo raso, revestimientos de azulejos en baños y cocina, piso granítico y algo de hormigón fratazado, con muros y techos pintados al latex, y también pintura en la carpintería. Tiene también mesada y campana de cocina, y todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas.



En este caso, el 41,51 por ciento del costo total de la unidad corresponde a obra gruesa, las terminaciones significan el 36.34% y las instalaciones se llevan el 22,15% del total.



Del mismo modo en la entidad calcularon que la incidencia del costo de mano de obra representa el 48,72% y el de los materiales, el 51,28%. De todos modos, desde el organismo señalan que son precios indicativos porque corresponden a una obra con determinadas características.