En el Gobierno sanjuanino descartan salir a comprar uva para elaborar mosto, según dijeron ayer fuentes oficiales. Y lo atribuyen a que no lo consideran necesario en medio de una cosecha que se presenta con una merma importante por incidencia de factores climáticos y por la sequía. La posición tiene lugar luego de que se conociera que el Gobierno de Mendoza saldrá a comprar uva para mosto a razón de 100 pesos al contado o a 115 financiado en 30, 60 y 90 días.

La novedad tiene lugar cuando todavía no hay consenso entre San Juan y Mendoza por el porcentaje de la producción que se destinará a la elaboración de mosto en esta cosecha. En los dos últimos años no hubo acuerdo, sin embargo, según datos oficiales, el año pasado San Juan destinó el 42% de la cosecha a mosto, mientras que la vecina provincia derivó un 12%.

La pauta diversificadora de uvas, más conocida como el acuerdo Mendoza-San Juan, es una norma creada en 1994 con la idea de mantener equilibrados los stocks en el mercado vitivinícola. En principio, sólo se diversificaba con mosto, pero en 2018 se incluyeron otras opciones, como la posibilidad de hacer destilados o inmovilizar vino de exportación a futuro. En caso de que los gobiernos provinciales no fijen el porcentaje de diversificación, se establece automáticamente una pauta del 20%. Y si bien en los dos últimos años no hubo consenso, este año hay intenciones desde ambos gobiernos de lograr un entendimiento, que todavía no se logra.

En medio de esta negociación, el diario Los Andes publicó ayer que el Gobierno mendocino había anunciado un operativo para la compra de uva para mosto a 100 pesos en efectivo el kilo o 115 pesos financiado para los productores de hasta 30 hectáreas. El encargado de comunicar la medida fue Alfredo Aciar, director ejecutivo del Banco de Vinos de Mendoza.

Entre los argumentos que citó el funcionario mendocino mencionó que "los precios que está ofreciendo el mercado están muy por debajo de los valores que fueron anunciados. Queremos que la intervención del Estado ayude a regular los precios de la uva, porque son valores que le generan una renta mínima al productor". Pero no se menciona cuánta uva están dispuestos a comprar ni el dinero disponible.

No obstante el antecedente, en el Gobierno sanjuanino, según las fuentes, no consideran que este año, aunque sí ocurrió otras temporadas, el Ejecutivo tenga que salir a comprar uva para sostener el precio. Y es que, por ejemplo, ahora hay un contexto especial marcado por la fuerte incidencia del clima en la cosecha, por factores como heladas, granizo y olas de calor en una situación de sequía. Al punto que el INV estima que habrá un 21% menos de uva en los parrales en el país.

En cuanto al porcentaje a destinar para el acuerdo del mosto, ya el ministro de la Producción, Ariel Lucero, había adelantado que la cifra debía salir del acuerdo con las entidades del sector. Y ese sentido ya hubo al menos tres reuniones con los representantes de las entidades del sector vitivinícola, tanto viñateros, bodegueros como trasladistas. El último encuentro fue el miércoles por la tarde y no hubo consenso total, aunque están cerca, aunque guardan la cifra con celo para no entorpecer la negociación con Mendoza.

Desde la vecina provincia, está el antecedente del ministro de Economía, Enrique Vaquier, quien por las redes sociales señaló que luego de la estimación del INV impulsaban "acordar el 0% de uva con destino a mosto".

Pero después surgió Aciar, quien, en declaraciones a medios de la vecina provincia, mencionó que la cifra podría rondar el 10%.

Lo cierto es que el mosto es un producto estratégico para la vitivinicultura argentina puesto que toma, año tras año, aproximadamente el 25% o 30% del volumen total de la cosecha de uvas, lo que permite "equilibrar" los stocks de vinos y por ende influir positivamente sobre los precios del mercado. Además, es un sector generador de divisas ya que el 90% de lo producido se exporta originando una facturación de hasta U$S 200 millones por año.

Estimación

21 Es el porcentaje de merma en la cosecha de uvas de este año que calcula el ente regulador del vino. Es por incidencia del clima y la sequía que afecta a buena parte del país.

Acuerdo con EEUU

Un dato alentador es que la Cancillería argentina, con la gestión del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, logró firmar un acuerdo con el Departamento de Comercio de EEUU para suspender la aplicación de medidas compensatorias en los despachos de mosto hacia ese mercado.

El acuerdo permitirá dar previsibilidad a las exportaciones de mosto hacia el mercado norteamericano, el principal destino del mosto local, que se encontraban limitadas por denuncias de dumping. Se trata de una maniobra comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su costo de producción, para eliminar a los competidores.

En la negociación ambos países fijaron una cuota exportable al mercado estadounidense que ronda las 40 mil toneladas anuales.