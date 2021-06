La crisis que se complicó con la pandemia, y que ha producido la caída en el nivel de actividad, en el empleo y la falta de dinero en el bolsillo de los consumidores se puede ver también en el nivel de pago de los servicios básicos. En el último año, la morosidad en el pago de las facturas de luz se triplicó, y se duplicó la deuda en las del gas, según datos obtenidos en las compañías por DIARIO DE CUYO. Sólo el servicio de agua se mantiene en un nivel similar, que ronda el 33% interanual.

El mayor impacto se advierte en la electricidad, un sector donde la deuda de los clientes creció 151%, comparando la época prepandemia con los valores del mes de mayo pasado. Datos oficiales de la distribuidora Energía San Juan indican que el monto de la deuda de los usuarios sanjuaninos al inicio de marzo del 2020 era de 360 millones de pesos, mientras que al mes de mayo de 2021 trepó a unos 905 millones de pesos. No se informó el porcentaje de clientes morosos sobre el total.

Para el caso del gas natural, en Ecogas la deuda no es tan impactante, pero sí causa el mismo nivel de preocupación que la anterior en la distribuidora. En marzo de 2020 había 18.500 usuarios morosos de gas cuya deuda llegaba a unos 82.571.000 pesos. En mayo de 2021 tenían 29.500 clientes sanjuaninos atrasados, y el monto de la mora creció a unos 157 millones de pesos. Se produjo en este caso un incremento del 90% en el periodo analizado. Considerando que la compañía cuenta con unos 108 mil usuarios de gas, la mora del 17% del padrón en el 2020 se disparó al 27% este año. Un dato llamativo que proporcionó la distribuidora es que el pico de morosidad se produjo sin embargo en noviembre del año pasado, cuando los clientes deudores eran 29.700 y debían unos 191,4 millones de pesos, con lo cual vienen advirtiendo una leve mejora en el nivel de cobrabilidad desde entonces.

Respecto al agua corriente, OSSE no informó los montos totales adeudados por los sanjuaninos. Sólo indicó que en el primer trimestre del 2020, de 185.036 cuentas facturadas pagaron 114.273 clientes, con lo cual el porcentaje de morosidad era de 34,33%. En el primer trimestre de 2021, del total de 190.570 de cuentas facturadas, pagaron 118.406. Así, la morosidad tuvo un leve descenso interanual, al situarse en el 32,77%. La tarifa del gas estuvo congelada en el periodo analizado, y se autorizó un aumento del 6,2% desde el 2 de junio. La tarifa eléctrica subió un promedio de 6,5% desde enero pasado, y la del agua se incrementó 45% a partir de abril pasado.

Existe gran preocupación en las compañías porque pese al alto nivel de endeudamiento se han reducido o eliminado, en algunos segmentos del padrón, los cortes del servicio, por disposición del Gobierno nacional y provincial ante la emergencia que desató la pandemia. En Energía San Juan (ESJ) el gran segmento de incobrables está entre los usuarios de la Tarifa Social, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, inscriptos en el régimen de Monotributo Social. También quienes perciben seguro de desempleo y empleadas de casas particulares. Los clientes de Tarifa Social son aquellos usuarios que no pueden consumir más de 350 kilowatts y entre ellos hay casos que en un año acumulan una deuda de 120.000 pesos en facturas impagas.

Una fuente ejemplificó esta deuda con lo que sucede cuando hay un choque de autos y uno no tiene seguro, tiene bajo nivel de ingresos y no cuenta con propiedades a su nombre: no se le puede cobrar los daños. Si bien en la tarifa de luz, al menos, existe un porcentaje de incobrabilidad, este se fijó en enero pasado para los próximos cinco años, y se ha quedado ""corto" con la crisis desatada por el coronavirus. Al respecto, el Ente Provincial Regulador de Electricidad informó que mientras ESJ pretendía un reconocimiento de los niveles de incobrables observados del 1,19%, la Resolución EPRE 156/21, "en reconocimiento a la circunstancia excepcional derivada de la pandemia, "le aprobó el 0.89%, reduciéndose en el quinquenio, hasta alcanzar un 0.4% en el año 2025".

En todas las compañías informaron que se han intensificado las propuestas de planes de pago a sus clientes morosos, para tratar de achicar el nivel de las deudas.



Lo mismo ocurre a nivel nacional

A nivel nacional, la mora también es alta. Más de 900.000 usuarios de Edenor y Edesur registran algún tipo de atraso en la factura (20% del padrón), mientras que para el gas, hay más de tres millones de clientes morosos en todo el país, según informó la Jefatura de Gabinete. Y en el caso del servicio de agua corriente hay cerca de 430.000 usuarios morosos. Para el caso del gas se conoció que la deuda de clientes llega a los $20.973 millones al 28 de febrero de 2021, un 36% más respecto a marzo de 2020, al inicio de la pandemia.

En el caso del agua la mora creció $5.623 millones, un incremento del 55%. Para la electricidad, no se informó los montos en dinero adeudados, pero sí de una morosidad promedio de 20%.