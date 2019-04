Situación. En las estanterías de algunos comercios de barrio los precios de la mercadería estaban muy por encima de los incluidos en el plan.

En San Juan, el plan Precios Esenciales con el que el Gobierno nacional busca frenar la inflación, sólo beneficiará al 41% de la población porque las 15 bocas de expendio que forman parte del programa sólo están ubicadas en 5 departamentos, que son Capital, Chimbas, Rivadavia, Caucete y Rawson, mientras que en el resto de los distritos, que son 14, no hay supermercados ni cadenas comerciales anotados. En la práctica esto provoca que la mayoría de los artículos incluidos en el acuerdo estén hasta un 40% más caros, según un relevamiento de este diario. Es el caso del aceite, cacao, tomate perita, la harina y el yogur, por citar algunos ejemplos.



Los 5 distritos mencionados concentran una población de 431.814 habitantes, según datos del último censo disponible, pero en el resto viven 307.145 personas, que no tienen ni un supermercado cerca ni ninguna cadena comercial a mano para ir a comprar cualquiera de los artículos que promociona el plan. En San Juan, los inscriptos en el acuerdo son Walmart, los dos Changomas, Libertad y Carrefour, a los que se suman las 10 sucursales del Vea, con lo que totalizan 15 negocios.



El gobierno macrista puso en marcha este programa, que incluye el congelamiento de los precios de 64 artículos durante 180 días, en un intento por amortiguar la crisis económica y contener la escalada inflacionaria. Si bien la iniciativa entró en vigencia el lunes pasado, los supermercados tendrán hasta el próximo lunes para ubicar la totalidad de los artículos en sus góndolas.



Un conteo de este diario reveló que hasta el lunes, sólo Walmart, los dos Changomas, Libertad y Carrefour tenían algunos artículos disponibles, pero otros estaban en falta. Y en la mayoría de los casos faltaba la cartelería identificatoria. En el caso del Walmart, por ejemplo, se podían encontrar 36 de los 64 artículos incluidos en el plan, según dio a conocer Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de la cadena. La razón fue que no tenían todos los productos en stock, pero esperaban recibirlos en los próximos días para que el público sanjuanino los pueda adquirir.



El hecho de que no en todos los departamentos existan comercios con los artículos del plan ha provocado un perjuicio para los habitantes del resto.

Entre los productos que se encuentran con valores por encima del plan oficial pueden citarse los ejemplos del aceite (30%), cacao, (40%), tomate perita (30%), harina (36%), yogur (20%) y rebozador (3,5%). A su vez, en el relevamiento también se encontraron artículos al mismo valor, como en el caso de la harina leudante, y hasta otros más baratos, como el arroz o el kilo de azúcar (ver infografía).

Aunque el Gobierno nacional hizo el lanzamiento del plan para todo el país, el mapa de Argentina fue dividido en 5 regiones, con precios distintos. En el caso de San Juan los valores corresponden a la región Centro y Cuyo, en la que también están Mendoza y San Luis. La explicación de las distintas opciones no es otra que la incidencia del costo de los fletes para el transporte de las mercaderías, porque no es lo mismo trasladarlas hasta la Patagonia, la zona más cara, que en el caso de la Capital Federal o la Provincia de Buenos Aires.

Un dato importante a tener en cuenta es que si bien no está estipulado que haya un límite de artículos del plan para que los lleve cada cliente, el ministro de la Producción de la Nación, Dante Sica, advirtió que no se va a permitir que cualquier comprador lleve, por ejemplo, un carrito cargado con un determinado producto. "La conducta tiene que ser normal para esa cadena de abastecimiento", dijo el funcionario.

El plan de la administración nacional está previsto que culmine en octubre, cuando tendrán lugar los comicios nacionales, de modo que los analistas entienden que, sin dudas, tiene un objetivo electoralista, para llegar a esa instancia sin demasiados sobresaltos.



Sanciones

La normativa contempla que habrá sanciones con multas o hasta con el cierre de los locales comerciales para quienes, formando parte de la iniciativa, no tengan disponibles la totalidad de los productos del plan o no respeten los precios estipulados en el acuerdo.

Las claves

Productos

El plan oficial incluye 64 artículos, que mantendrán sus precios congelados durante 6 meses, hasta octubre. Hay aceite, yerba, harina, arroz, leche, fideos, azúcar y yogur bebible.

Puntos de venta

En San Juan hay 15 bocas de expendio, que corresponden a las cadenas Walmart, Changomas, Carrefour, Libertad y Vea. Están ubicadas en Chimbas, Rivadavia, Capital, Caucete y Rawson.

Cuidados

El plan Precios Esenciales forma parte de otro plan anterior, llamado Precios Cuidados, que era mucho más amplio. Ahora, los productos estarán señalizados con una cartelería especial.