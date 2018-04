Asamblea en la provincia

El titular de CECHA, Carlos Gold (a la izquierda de la foto) junto a la presidente de la Cámara de Combustibles de San Juan, Analia Salguero; y el vicepresidente de CECHA, Federico Ricci; en una recorrida por la ciudad. Desde ayer y hasta el domingo sesionan en Barreal, Calingasta. La ley de comercialización de hidrocarburos y las paritarias 2018, entre los temas de debate.

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), el correntino Carlos Gold, dijo que pese a los aumentos que ya se implementaron, el precio de los combustibles seguirá subiendo en el 2018 debido a la tendencia alcista del valor del crudo en el mundo y del dólar en el país, que son las variables que lo determinan. Al mismo tiempo explicó que las petroleras aún mantienen el precio de los combustibles un 20% atrasado.



El empresario, que llegó a San Juan para participar de la tercera reunión anual de CECHA -evento que reúne hasta el domingo en Calingasta a unos 60 dueños de estaciones de servicios del país- dijo que "es difícil precisar" cuándo y cuánto van a subir las naftas en el 2018, pero que los incrementos se producirán, al tiempo que indicó que esos valores los fijan las petroleras y no las estaciones de servicio. ""La tendencia indica que sí (subirán). Las condiciones están dadas para que se dé de esa manera", aseguro Gold. Agregó que el precio del combustible se rige por condiciones externas que son el precio del barril de crudo en el mundo y el precio del dólar en el país. ""Va a sonar como un latigazo, pero pese a lo que subió el combustible, todavía el precio está un 20% por debajo del valor que debería tener el combustible", aseguró el empresario.



Para graficar esta afirmación explicó que en el mes de octubre de 2017 una petrolera pagaba 1.000 pesos por un barril de crudo y hoy paga 1.400 pesos, es decir que el costo le subió alrededor de un 40% mientras que el combustible en este tiempo sólo subió 28%. Agregó que no se han producido más aumentos por el freno que ha impuesto YPF, que es la principal petrolera con participación estatal.



A pesar de los aumentos, Gold aseguró que el sector que representa ha tenido un crecimiento de ventas de combustibles. En el primer bimestre del 2018 la venta ha experimentado un incremento del 4,72% comparado con igual lapso del 2017, motorizado por los combustibles premiun.



Esto se produjo por el marcado crecimiento que tiene la venta de autos cero kilómetro, las características de los motores y las recomendaciones de las concesionarias hacia los combustibles premiun. También influyen las políticas de las petroleras que propician el consumo premiun a través de campañas promocionales, otorgando puntos extras y tarjetas de fidelización, ""además de que el consumidor argentino también es marketinero", aseguró. Agregó que la venta de la nafta de mayor valor ha trepado casi un 12% y el diesel premiun, un 15%. A su vez, la nafta super ha crecido un 6% y el diesel común ha tenido un retroceso del 7%, pero no por una caída de la economía sino porque las petroleras han aumentado la venta directa a establecimientos agrícolas e industriales que antes eran abastecidos por las estaciones de servicios. En ese aspecto, uno de los temas de debate de la CECHA en San Juan fue el de impulsar en el Congreso la sanción de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, un proyecto con el que el sector persigue un sinceramiento de la comercialización, y que la competencia se dé entre las bocas de expendio de las estaciones; y no entre estas y su proveedor que es la petrolera. Justamente Gold le pidió al gobernador Uñac que los legisladores sanjuaninos apoyen el proyecto, en un encuentro que mantuvo el jueves en Casa de Gobierno.

>> Otros temas

Estaciones de Oil

Gold informó que en caso de no aparecer pronto una propuesta de salvataje para comprar el concurso y evitar la quiebra de Oil, los estacioneros quedarán en libertad de optar por una nueva bandera.

Variaciones

Respecto a las diferencias de precios de venta al público de los combustibles, existentes entre las regiones y provincias, Gold dijo que respondía a una política de comercialización de las petroleras.