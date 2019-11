Antecedente. En junio tuvo lugar en Pocito la primera reunión de la Mesa Vitícola. Ahora quieren repetir la experiencia el 22 de este mes, pero en Media Agua.

Integrantes de la principales entidades viñateras de la provincia propusieron que las operaciones de compra-venta de uvas en la próxima cosecha se pacten en dólares para que el producto no pierda valor frente a la escalada inflacionaria. El planteo será el tema central de un encuentro que tendrá lugar el 22 de noviembre próximo, a las 20, en la Villa Media Agua, en Sarmiento, con la participación de representantes de Mendoza. Pero desde la vecina provincia al igual que en el Gobierno provincial adelantaron que no adhieren al planteo.



La idea surgió en la Mesa Vitícola San Juan, que integran la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola (CPEC), de Pocito, la Asociación de Viñateros de Angaco, la Asociación Civil de Productores Autoconvocados, Sociedad de Chacareros Temporarios y el Consorcio de Cooperación. Y luego de la consulta, se sumaron a la propuesta la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes. Pero Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este mendocino, habló de "esperar hasta después del 10 de diciembre a ver qué pasa". Mientras que el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que "dolarizar el precio de la uva excede nuestras obligaciones como Gobierno provincial".



Lo que quieren los integrantes de la Mesa Vitícola es que los contratos de compra-venta de uvas entre productores y bodegueros que, después de varios años, y por decisión del Gobierno sanjuanino, se volvieron a instrumentar en la vendimia pasada, se pacten a valor dólar para no repetir la situación que se dio en la práctica, que fue que las operaciones de terminaron acordando a 3,50 pesos el kilo y en 5 cuotas, sin actualización, cuando todas las variables económicas crecieron en forma desmedida.



Entre las justificaciones para el planteo, Pablo Martín, integrante de la mesa, explicó que la mayoría de los insumos en la vitivinicultura están dolarizados. Por ejemplo los fertilizantes y agroquímicos, repuestos, maquinarias, combustibles y las tarifas eléctricas. "Además, el kilo de pasas se pacta en dólares al igual que la tonelada de mosto", dijo el productor.



No es la primera vez que representantes de la actividad vitivinícola piden que se dolaricen las operaciones, porque paseros y viñateros ya han venido hablando de fijar precios atados a la divisa norteamericana aunque de manera más informal y no institucional, como se quiere hacer ahora.



Los que impulsan la idea son los integrantes de la Mesa Vitícola, que ya dio sus primeros pasos en junio cuando promovieron una primera reunión en la sede de la CPEC, de Pocito. En en ese encuentro, además de las entidades locales, participaron miembros de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Asociación de Viñateros Mendocinos, Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza y Viñateros Autoconvocados de Mendoza. El propósito fue empezar a trabajar entre organizaciones de ambas provincias en diseñar una estrategia común frente a los problemas que afronta la actividad, como sobrestock vínico, bajos precios de la uva y el vino y dificultades para afrontar los gastos culturales que demandan los viñedos. Después de esa reunión hubo un encuentro en Mendoza en julio y ahora será el tercero.



Los productores están abriendo el paraguas porque para la próxima vendimia se prevé menos cantidad de uva en medio de una preocupante crisis hídrica que obligará incluso a algunos productores a tener que hacer andar los pozos cuando las tarifas de electricidad están muy altas.



Mercado

8

Es la cantidad de pesos que se paga en el mercado local por el blanco escurrido. Un valor que los viñateros consideran "insuficiente".

Cayó el valor del vino

Tomando como base las operaciones de compras de vinos a granel del mes de septiembre del año 2017 y comparándolas con las del mismo mes del 2019, en cifras dolarizadas, la Asociación de Viñateros Independientes (AVI) llegó a la conclusión de que el precio promedio del litro de vino en dos años cayó un 81%, comparando los 0,70 dólares por litro en el 2017 frente a los 0,13 dólares que vale actualmente.



La AVI se basó para el estudio en los precios de vino a granel informados por la Bolsa de Comercio de Mendoza. De acuerdo a ese organismo, el litro de vino tinto en septiembre de 2017 era de $12,45 el litro, con un dólar que entonces costaba $17,60, lo que significa 0,70 dólar por litro. A su vez, en septiembre pasado determinó que el precio promedio general de los vinos tintos era de $8,82 por litro, tomando un valor del dólar de $65 da 0,13 dólar por litro.