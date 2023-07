Los tres gremios del sector educativo, UDAP, UDA y AMET, esperan retomar las negociaciones salariales este viernes, según dieron a conocer ayer. Y con la novedad de que podría ser el primer encuentro de la transición provincial con la participación de algún representante de Marcelo Orrego, el gobernador electo de San Juan, según el resultado obtenido en las elecciones del domingo.

El mismo domingo por la noche, el gobernador Sergio Uñac dio señales de querer invitar a participar en la toma de algunas decisiones al nuevo gobierno. Y ayer, en una entrevista en Radio Sarmiento, Orrego no lo descartó. Aunque aclaró que "quien gobierna es el actual Gobernador, quien conduce es él y si nos da la oportunidad...". El gobernador electo no completó la frase, pero se mostró dispuesto a participar. Y de enviar algún representante podría empezar a develarse quiénes formarán parte de su equipo, porque ayer no quiso adelantar nombres, aunque dijo que los tiene "en la cabeza", pero que se va a tomar los 5 meses de la transición para ir develando las figuras que lo van a acompañar. Incluso sostuvo que podrían ser de los partidos que forman parte de su frente y hasta de la oposición, si tienen las condiciones.

En los gremios no ven mal la participación. Daniel Quiroga, representante de la AMET, sostuvo que "esperemos que sea un cambio tranquilo, no tenemos problema en que participe alguien del sector de Orrego". Y fue más allá al manifestar que "en el gobierno nuevo tienen que aprender lo que pasa en el sector educativo, nos parece bien".

Damian Ocampo, secretario adjunto de la UDAP, expresó que "nos parece perfecto que participen, y que entren en contacto con el funcionamiento del sistema educativo. Habrá que ver si ya tienen equipo para esta área".

El encuentro del viernes, que no fue confirmado todavía por las autoridades del Ministerio de Hacienda, será el primero en el que estará la nueva conducción de UDAP, liderada por Patricia Quiroga, quien reemplaza en el puesto a Luis Lucero.

Y se dará en un contexto en el que la Nación modificó el salario mínimo docente y lo llevó a 165 mil pesos a partir de julio. La decisión tiene impacto en San Juan porque, para mantener las remuneraciones por arriba de la inflación, la gestión uñaquista definió el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, que implica tener en cuenta el piso nacional más un 30 por ciento. Según la interpretación de los gremios, que no es la del Gobierno, los docentes que recién se inician y menos ganan, deberían pasar a cobrar 214.500 pesos. Hoy, dichos maestros tienen un salario de 180 mil pesos, que es el monto que cerró el Gobierno sanjuanino a fines de marzo para convencer a los autoconvocados a volver a las aulas.

En ese marco, los gremialistas anticiparon que no alcanzará ese porcentaje de aumento para llegar al mínimo salarial, por lo que deberá acordarse un incremento mayor para el mes entrante.

Lucio Vásquez, actual representante de la UDA, dijo que en particular les preocupa el "achatamiento de la pirámide salarial", entre lo que gana un docente ingresante y un directivo.

Negociación

