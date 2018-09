Uno de los expositores en el encuentro de los profesionales en Ciencias Económica, Juan Carlos De Pablo, criticó al Gobierno nacional porque dijo que no tiene un programa antiinflacionario y sostuvo que la reactivación se logra con los dólares del sector privado y no esperando medidas oficiales. Sobre el nuevo acuerdo con el FMI manifestó que nadie lo conoce como para opinar y manifestó sus dudas sobre el estilo del presidente Mauricio Macri.



-¿Qué opina del nuevo acuerdo con el Fondo?



-Es que no lo leí. ¿Dónde está el nuevo acuerdo? Todo el mundo está hablando como si lo conociera. Primero dame el texto y después voy a hablar. Hay un avance conceptual importante porque metas de inflación siempre me pareció una estupidez, y ahora el nuevo presidente del Banco Central dijo que vamos a cambiar por agregado monetario.



-¿Cómo ve el nuevo sistema de banda cambiaria para el dólar?



-Lo que pasa en la Argentina es que como ningún programa antiinflacionario duró eternamente y la mayoría o casi todos contemplaban un tipo de cambio fijo, ahora está la pretensión de tener un tipo de cambio libre, pero lo quiero ver. Es un desafío personal de primera magnitud. Ahora, las bandas que han puesto son tan grandes que es como decir que mido entre un 1,20 metros y 4 metros. Hay que verlo.



-¿Qué medidas faltan para reactivar la economía?



-Se hace con los dólares que tenemos los integrantes del sector privado. Argentina está llena de dólares blancos, verdes, negros, de todos los colores. La reactivación implica que alguien diga voy a poner un negocio, para lo cual tomo mis dólares, no le pido nada al Estado y me pongo a trabajar. Ahora, si estamos todos esperando a ver qué se le ocurre al ministro de turno, no sé. Habrá plan antiinflacionario al asustarnos de la inflación, mientras tanto nos vamos a seguir lamentando.



-Entonces la reactivación va a venir del sector privado...



-Es así, en algún momento alguien va a decir voy a poner una pinturería en San Juan. Pero no quiere decir que un banco me va a dar la planta o un plan Trabajar. Como están hoy las cosas la reactivación va a venir cuando alguien decida sacar los dólares e invertir.



-¿Cuáles son los efectos de las altas tasas de interés en la economía?



-Depende de cuánto duren. No es lo mismo que yo corte la energía de una casa durante una hora o seis meses. Cuando, producto de la crisis, las tasas de interés están nominalmente a niveles muy elevados y la situación continúa durante varios meses, la tasa de inflación se tiene que acercar porque si no los créditos son impagables.



-¿Cómo se logra que bajen las tasas?



-Hay que tener un plan creíble.

"Cuando me preguntan qué hay que hacer para que bajen los precios digo que hay que hacer un plan antiinflacionario, que por ahora no se ve".

-¿El Gobierno tiene un plan?



-No se ve que el Gobierno nacional tenga un plan económico.



-¿Y qué esperan para poner en marcha uno?



-Eso no lo sé, habría que preguntárselo al Gobierno. Lo importante es que el acuerdo con el FMI no es un programa económico, es sólo una parte de un programa.



-¿Y cómo se completa un plan?



-El resto lo deben hacer los ministros, pero anda cada uno por su lado. Es el estilo que le pone el Presidente a la conducción económica.



-¿Qué opina de ese estilo?



-Yo tendría un ministro de Economía porque hacer las cosas con seis ministros es más difícil. Pero, insisto, el estilo lo pone el Presidente, no yo.



-¿Y las retenciones?



-Alguien puede creer que algún exportador se está quejando porque le pusieron retenciones. Que alguien me traiga uno.



-Entonces con un dólar alto les cierran los números...



-Hay que fijarse que hace seis meses el dólar estaba a 20 pesos y entonces una persona que hizo una operación de exportación, que tomó la decisión en febrero, y liquidó los dólares a 40 pesos está levantando la copa. Lo que no tiene que hacer es tomar ese beneficio, que en buena medida fue inesperado, como señal de la próxima vez que le puede ocurrir, porque no se sabe qué va a pasar con el dólar.

Hoy concluye el encuentro de contadores





Con el trabajo de 8 comisiones sobre temas vinculados con cuestiones tributarias, laborales, de administración, sociedades y sector público concluirá hoy el XXII Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas. La tarea tendrá lugar en distintos ámbitos de la provincia, como el Auditorio Eloy Camus, Teatro Sarmiento, la sede del Consejo en San Juan, Teatro del Bicentenario, Centro de Convenciones Barrena Guzmán, Legislatura Provincial, Museo Franklin Rawson y Cepas Sanjuaninas.



El encuentro es todo un éxito, según los organizadores, porque han logrado que se den cita en San Juan un total de 1.700 profesionales de todo el país, quienes ayer tuvieron la oportunidad de escuchar distintos expositores, además de la palabra del gobernador Sergio Uñac, quien tuvo a su cargo la apertura de la reunión.



Para hoy, a partir de las 9, de acuerdo a la comisión en la que se inscribió cada participante, abordarán cuestiones que tienen que ver con temas tributarios en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. La comisión Laboral, Seguridad Social y Actuarial funcionará en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. La comisión de Educación - Política Profesional - Responsabilidad Social y Balance Social trabajará en el Teatro Bicentenario. La de sector Público en la sede del CPCESJ. La comisión de Sociedades - Actualización Judicial y Resolución de Conflictos - Organizaciones Sociales, también trabajará en la sede del CPCESJ. El área de Contabilidad y Auditoría en el Auditorio Eloy Camus. Economía, Finanzas y Comercio Exterior funcionará en la Legislatura Provincial. Y la comisión de Administración funcionará en el nuevo edificio de la Obra Social Provincia.



Por la tarde, a partir de las 14,30, habrá presentaciones de los trabajos técnicos de acuerdo a cada área de estudio.



El broche de oro del encuentro será por la noche, a partir de las 21, con una cena de gala que será servida en el salón principal de Cepas Sanjuaninas, en calle Rastreador Calívar 239 Norte, en el departamento Rivadavia.



La idea del encuentro fue dilucidar la vinculación de los profesionales del área con las nuevas tecnologías aplicadas a sus actividades.