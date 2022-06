La distribución del ingreso registró en el primer trimestre de 2022 una mejora en el nivel de equidad, respecto a igual período del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Entre enero y marzo pasado, el ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó un valor de 0,430 puntos, contra 0,445 de igual período del 2021, lo que representó una disminución de la desigualdad en base al Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene a 0 (cero) como el nivel mayor igualdad y al 1 (uno) como el de mayor desequilibrio.



La brecha calculada entre la mediana del 10% de la población con menores ingreso, y el 10% con mayor nivel de renta per cápita familiar de la población fue de 15 veces, lo que marcó una baja de dos puntos porcentual con respecto al período enero-marzo de 2021.



En tanto, la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de un billón 152.567 millones de pesos, lo que significó un incremento de 58,2% en relación con igual trimestre de 2021.



Ingresos

De esta forma, el ingreso promedio per cápita del total de la población, que abarcó a un total de 29.072.997 personas activas económicamente, fue de $39.644 mensuales, detalló el informe del Indec.



Del total relevado en 31 grandes conglomerados urbanos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 60,4% de la población -equivalente a 17.546.900 personas- durante el período dijo percibir algún tipo de ingreso, estimado en una cifra promedio de $64.737 para el primer trimestre del corriente año .



Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue equivalente a $23.628; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a $60.689; y el estrato alto (deciles 9 y 10), a $155.153 promedio. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $75.552, mientras que en las mujeres el monto fue menor, de $54.205.



Respecto a la población ocupada, el informe del Indec registró un ingreso promedio de $61.843 y un ingreso medio de $50.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.



El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $23.443.



En tanto, el ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $60.165, mientras que el los deciles 9 y 10 fue equivalente a a $142.016 promedio. Respecto a la población asalariada, se registraron 9.042.654 personas con ingreso promedio de $64.755 para el período enero-marzo.



El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $79.880, con un incremento del 55,6% interanual, mientras que en el caso de los trabajadores sin descuento jubilatorio o informales, fue de $36.631, con un alza del 63,6% respecto a igual período del 2021.



En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 77,1% del total, mientras que los no laborales explicaron el 22,9% restante.



El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, al explicar el 60,4% en el primer escalón del Coeficiente de Gini.



A comienzos de mes, el presidente Alberto Fernández pidió "reglamentar adecuadamente la distribución del ingreso" ya que "un número muy importante de argentinos no han logrado captar" las "ganancias que se están dando", y pidió "responsabilidad en un contexto de guerra".



En un mensaje grabado que fue emitido en el marco de la apertura del encuentro por el 20 aniversario de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el mandatario enfatizó la necesidad de mejorar la distribución del ingreso, pese a que la economía "sigue generando trabajo formal de un modo significativo".



"No estamos contentos porque todavía hay un número muy importante de argentinos que no han logrado captar esa ventaja, esas ganancias que se están dando", subrayó, al tiempo que cuestionó a las productoras de alimentos por no "desacoplar suficientemente los precios internacionales de los internos" y no haber logrado que "se asocien al conjunto de los argentinos".

En ese sentido, señaló que, de los "tres pilares" del programa económico gubernamental, "venimos cumpliendo con el aumento de la producción y del trabajo formal, pero nos está costando mucho terminar con la desigualdad".