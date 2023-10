La incertidumbre sobre lo que sucederá con la economía poselecciones hizo que los sanjuaninos intenten comprar todo lo posible antes de mañana. En las últimas dos semanas, la venta en los mayoristas sanjuaninos aumentó entre un 35 y 40 por ciento. Los artículos más elegidos eran alimentos no perecederos, yerba, pañales, papel higiénico y jabón. En las ferreterías veían un panorama similar, con dos picos de compras en las dos últimas semanas del 25 por ciento. La preocupación que atravesaba a estos dos sectores es que no saben qué sucederá con sus proveedores y compradores a partir del lunes.

En diálogo con este medio, Franco Pelletier, propietario de Cabral Mayorista, y Carlos Icazzati, de América Mayorista, coincidieron en que, desde que empezó octubre, subieron la cantidad de compradores y de unidades de productos. La base de este incremento era del 35 por ciento y podía llegar al 40 por ciento esta semana. "La gente se lleva lo que puede comprar, desde alimentos a limpieza. Notamos un aumento que sólo se explica con que el cliente se está stockeando", aseguró Icazzati.

En un recorrido por la sucursal de Santa Lucía de América Mayorista ayer en la mañana, había una fila de 45 carros, que recorría la línea de cajas y llegaba hasta la parte trasera. En este tipo de comercio compran tanto comerciantes minoristas como clientes particulares, pero, la mayoría de los que estaban esperando para pagar, lo hacía con productos variados: yerba mate, papel higiénico, té y botellas de aceite eran los más comunes. Al contrario de lo que adquiere habitualmente un comerciante, que repone una gran cantidad del mismo producto, eran compras variadas. "Lo que notamos es que compran, por ejemplo, en lugar de dos botellas de aceite, cuatro o cinco para tener y poder conservar el precio actual", explicó Pelletier.

Stockeo. Según ferreteros, los materiales de construcción acumularon varias subas de precio y, por eso, muchas obras se frenaron, pero la compra de algunos materiales continuó.

En algunas góndolas había estantes vacíos, justo donde también se podían observar carteles que limitaban el consumo. Esto no implicaba un faltante, ya que, de los productos más elegidos, había stock en otros estantes. Esta imagen coincidió con lo que reportó un relevamiento de este medio la semana pasada, luego de la suba abrupta del dólar, que llevó el valor del blue a más de 1.000 pesos. Al ser comercios mayoristas, el tope no era de tres o cinco productos, si no de estas mismas cantidades, pero de bultos cerrados.

Una de las preocupaciones que compartieron ambos comerciantes es que, desde hace alrededor de una semana, no tienen reposición por parte de los distribuidores. Según dijo Icazzati, luego de semanas en las que les enviaban actualizaciones de listas de precio casi diarias, ahora les frenaron la posibilidad de comparar nuevo stock. Esto, dijo, pone en riesgo la continuidad en las próximas semanas. "Ahora no tenemos precios y no sabemos cómo ni cuánto tiempo va a seguir esta situación. Vamos a seguir trabajando, pero con una gran incertidumbre".

Otro sector que reportó más ventas en la previa electoral fueron las ferreterías. Manuel García, propietario de Ferreplus, dijo que crecieron las compras de cemento, hierro y cal. La mayoría de los clientes buscó congelar precios y protegerse de aumentos futuros. "El que tiene una obra en construcción adelanta compras, porque no sabe qué va a pasar después. Además, los plomeros y electricistas también están intentando guardar sus insumos", contó. Al igual que en los supermercados, los ferreteros están trabajando a pesar de que sus proveedores llevan más de una semana sin vender y con el miedo de que la próxima semana verán aumentos "del 30 por ciento o más", indicaron.