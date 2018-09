El último. El martes subió el precio del gasoil. En la red de estaciones de YPF en San Juan, el precio de la Diésel 500 pasó de $29,37 a $32,54. La Infinia diésel pasó de valer $35,97 a costar $39,70

Tomando como referencia el precio del litro de nafta Súper, que en San Juan vale 37,07 pesos, la provincia se encuentra en la mitad de la tabla con respecto a los valores de otros distritos. Y la razón, según fuentes del sector, es la incidencia de los fletes, además de que en otras ciudades cuentan con beneficios impositivos. El dato trasciende cuando desde el Gobierno Nacional anunciaron la decisión de dar a conocer un listado de precios indicativos de los combustibles para evitar las distorsiones que se dan en la actualidad. Frente a esa noticia, la titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero, dijo que se trata de una medida "contradictoria" porque el mercado está desregulado y que no les generará "ninguna obligación" a los estacioneros.



Tomando en cuenta la página Precios en surtidor, de la Secretaría de Energía de la Nación, donde figuran los valores de los combustibles de todo el país, se confeccionó un listado que arroja para la Súper de la petrolera YPF que el monto más barato se encuentra en Tierra del Fuego, con 27,51 pesos, mientras que el más caro está en Misiones, con 39,26 pesos.



El precio del litro de Súper en San Juan comparte con San Luis el lugar de más caro en la región, porque en Mendoza vale 34,35 pesos.



La razón de este fenómeno, explicó Salguero, "es una cuestión del flete, que depende de la refinería desde la que se traen los combustibles. No es lo mismo traerlos desde Luján de Cuyo que de Campana, en Buenos Aires, como en nuestro caso". Además mencionó que hay provincias que tienen beneficios impositivos, como Mendoza o La Pampa.



En este contexto se conoció que el secretario de Energía, Javier Iguacel, anunció que esa dependencia difundirá un listado que dirá cuánto debería costar el litro de naftas Súper y Premium y también el litro de gasoil común y de mayor calidad en las estaciones de servicio del país. "Vamos a empezar a publicar el precio indicativo de competencia, que es el precio en el surtidor de cada provincia", aseguró el funcionario. El criterio oficial será el valor del barril de crudo y el nivel del tipo de cambio del momento.



Pero la dirigente de la cámara local salió a criticar la resolución. "Podrá ser una cuestión informativa, pero no nos va a generar ninguna obligación porque el mercado está liberado". Agregó que "las condiciones en cada provincia son distintas".



No se trata del primer intento por uniformar los precios de los combustibles en todo el país. En el Congreso Nacional, por ejemplo, hay una iniciativa del senador Dalmacio Mena, quien reclamó que el valor de venta al público de cada tipo de combustible que sea expedido en las estaciones de servicio YPF sea el mismo en todo el territorio nacional. "Este proyecto encuentra sus bases en el mandato constitucional que implica procurar igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional", afirmó el legislador.



Según el relevamiento de este diario, entre el precio del combustible en Tierra del Fuego y en Misiones hay 11,75 pesos de diferencia, por citar un ejemplo palpable de la situación.





Gasoil

2 Es el porcentaje en promedio de la suba del gasoil, que tuvo lugar a partir del lunes pasado.

En el año

12 Son las subas en el año, según Raúl Castellanos, de los Empresarios de Combustibles.

La próxima

Como si fueran pocas las subas de precios hasta ahora, para lo que queda de 2018 ya hay otro aumento previsto por el Gobierno nacional de acuerdo a la actualización del impuesto a los combustibles, que se hará efectivo en diciembre.