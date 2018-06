Hasta ayer no había llegado la comunicación oficial de las petroleras a las estaciones de servicio pero desde la Cámara de Combustibles de San Juan aseguraron que en los primeros días de julio vendrá un incremento en las naftas de hasta el 3,5%. Con este nuevo ajuste el precio del combustible llegará a un acumulado del 21,5% en el 2018. Luego aseguran que vendrán varios aumentos mensuales y consecutivos. El número exacto del nuevo aumento dependerá de cada petrolera que puede retocar unos centavos menos, pero tomando los precios de referencia de YPF que es la firma dominante del mercado local, el precio de referencia de la nafta Súper pasará a costar $29,81 en esta provincia -$1 peso más que ahora-; en tanto que la Premiun superará los $34. En el caso del gasoil, el común alcanzará los $26 mientras que el Premiun pasará la barrera de los $30 (ver infografía).

No es todo. La titular de la entidad, Analía Salguero, informó que el nuevo aumento no refleja el impacto que han tenido sobre los combustibles la devaluación del peso por la suba del dólar de los últimos 60 días, más los aumentos internacionales del barril de petróleo y el reacomodamiento de los biocombustibles, y anticipó que se producirán más aumentos escalonados.



Salguero, quien además es la flamante Prosecretaria de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos (CECHA); dijo que el precio del combustible está "muy atrasado" por los factores enumerados anteriormente, y que por eso las petroleras reclamaron esta semana un aumento del 27% en los surtidores a partir de julio, que fue "rotundamente" rechazado por el nuevo ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel. ""La Nación lo hizo para proteger al consumidor y que no sufra un shock en el precio", explicó. No obstante, agregó que no cree posible que en la práctica se pueda sostener el negocio con un ajuste menor y pronosticó que a su juicio, al no producirse ahora una suba importante ""habrá subas mensuales y sucesivas" hasta alcanzar el porcentaje que reclaman las petroleras. En realidad ese es el acuerdo al que habían llegado el pasado 8 de mayo con el anterior ministro de Energía, Aranguren, y que ahora Iguacel quiere romper. ""Por un lado, va en contra de la desregulación de combustibles que impulsó el mismo Gobierno, pero además eso traerá consecuencias, y ya está sucediendo porque al no dejar a las petroleras lucrar con su negocio ya se está produciendo desabastecimiento en el sector mayorista" aseguró.



Salguero añadió que ""el combustible es un producto que se compra en dólares y se comercializa en pesos, y si no acompaña la depreciación de nuestra moneda es insostenible el negocio".





La titular de la Cámara de Combustibles, Analía Salguero, dijo que hay que trazar una política energética por fuera de cambios gubernamentales.



Qué dice el sector



Un informe elaborado por la Federación de Expendedores de Córdoba (FECAC) y la consultora Economic Trens estimó el atraso que tienen en el precio los diferencias combustibles, ante la incidencia del petróleo Brent, la cotización del dólar, los biocombustibles y los impuestos internos: 25,8% el gasoil, 26,4 % en el gasoil Premiun, 27% en nafta Súper y 27,5 % en la Premiun.