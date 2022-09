La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, afirmó hoy que el superávit minero en los primeros siete meses de este año (enero-julio) ascendió a "US$ 1.905 millones" y proyectó que el potencial del sector permitirá generar exportaciones por "US$ 8.600 millones para el año 2025".



"Las exportaciones mineras podrían pasar de los US$ 3.200 millones actuales a US$ 8.600 millones en 2025, teniendo en cuenta los proyectos en construcción, con un precio de litio relativamente conservador", señaló Ávila en un encuentro sobre transición energética organizado por BAE Negocios.



La funcionaria indicó que las exportaciones mineras en julio rondaron los "US$ 291 millones, con un acumulado de "US$ 2.209 millones" en el período enero-julio de este año.



"Estos números de exportación permitieron alcanzar un superávit minero de US$ 1.905 millones en los primeros siete meses de este año, con una variación positiva del 31% respecto al mismo período del año pasado", sostuvo la secretaria de Minería.



En este sentido, recordó que el sector mantiene superávit cambiario "en todos los meses desde el 2003, con un aporte de US$ 53.000 millones, saldo que sirve para cubrir las necesidades de divisas que tienen otros sectores".



"Cada US$ 10 que entran en exportaciones por minería solo US$ 1 se gasta en importaciones", aseveró la funcionaria.



En términos de proyectos mineros, indicó que "existen 113 en cartera, de los cuales 18 ya se encuentran en etapas de producción, 95 en etapas avanzadas y 8 en construcción".



Ávila también destacó el potencial argentino para la producción de cobre, un metal que tiene gran demanda internacional y multiplica exponencialmente los puestos de trabajo.



"En el 2026 comenzaremos a tener proyección de cobre, un elemento central para la transición energética. Tenemos reservas por más de 60 millones de toneladas y la demanda mundial actual es de 28 millones de toneladas".



Al respecto, explicó que "un proyecto de litio demanda una inversión aproximada de US$ 450 millones, en tanto que uno de cobre ronda los US$ 4.000 millones. De hecho una inversión en litio representa unos 300 puestos de trabajo permanentes, mientras que en el caso del cobre estamos hablando de 3.000".



"Todos los pronósticos indican que el mundo va a necesitar cada vez más minería y las condiciones en el país están dadas para eso", concluyó Ávila.