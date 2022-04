Los industriales sanjuaninos ya comenzaron a elaborar planes para prepararse para un invierno en el cual anticipan que va a faltar gas como consecuencia de la suba de los precios internacionales a partir de la guerra en Ucrania. En la Unión Industrial de San Juan (UISJ) calculan que de una fuerza laboral de unos 27.000 trabajadores, incluido el sector calero, que será el más perjudicado, se verá afectado un 40% de los planteles, es decir unos 11.000 empleados, contabilizando actividades como el vidrio, textiles, químicos, panificación y elaboración de cerámicos. Entre las acciones que están previendo realizar en esos ámbitos se encuentran, por ejemplo, adelantar producción para compensar días, ajustar los turnos de trabajo y, si llega a hacer falta, adelantar vacaciones. Ya hay contactos con el sector gremial para coordinar los planes, según dijo Ricardo Palacios, titular de la central fabril.

"La preocupación es mucha y ya estamos buscando algún tipo de soluciones para enfrentar la crisis energética", dijo Palacios. Y aclaró que a lo que apuntan es a salidas que no tengan efecto negativo en los salarios de los trabajadores.

Entre las alternativas de solución que están pensando se encuentran, por ejemplo, adelantar producción, para lo cual incluso están implementando incluso turnos dobles "por si hace falta parar máquinas durante el invierno", dijo Palacios. Ya lo están haciendo las empresas autopartistas, papeleras y las que fabrican cerámicos.

La situación afectará a todo el sector industrial del país por lo que la Unión Industrial Argentina, que lidera Daniel Funes de Rioja, ya le acercó una propuesta al presidente Alberto Fernández para anticiparse a los cortes de gas que ven venir en invierno. Entre las acciones proponen un esquema de paradas técnicas, vacaciones adelantadas o compensar horas no trabajadas.

Pero el sector más perjudicado en San Juan será, sin dudas, el calero, según explicó Raúl Cabanay, directivo de la Cámara Minera y gerente general de Caleras San Juan. Este ámbito es muy participar porque, por ejemplo, no pueden adelantar producción porque no tienen capacidad ociosa sino que, por el contrario, comercializan todo lo que producen. Y, encima, no tienen seguridad de que vayan a contar con carbón residual de petróleo, que les vende YPF, que por otra parte cuenta con un valor sensiblemente superior al del año pasado. En el 2021 la tonelada del producto costaba 130 dólares y este año trepó a los 230 dólares. "Subió nada menos que 100 dólares en un año", sostuvo el empresario. Y es también una consecuencia del incremento internacional del petróleo y de sus derivados por el conflicto bélico. Tampoco pueden apagar los hornos "porque horno que se enfría, se deteriora", señaló Cabanay.

En el sector calero en San Juan, con fábricas concentradas en la zona de Los Berros, en Sarmiento, y en Albardón, se producen unas 4.500 toneladas de cal por día, y hay un total de 44 empresas, de las cuales 5 son las grandes y medianas y el resto son chicas o pymes. En este ámbito se desempeñan unos 1.800 trabajadores en forma directa.

Desde el sector gremial, también hay mucha preocupación por lo que pueda pasar. "Vamos a tratar de que tanto los trabajadores como las empresas se vean afectados lo menos posible", sostuvo Eduardo Cabello, desde el gremio de la UOCRA y titular de la CGT en San Juan. En el ámbito minero, Iván Malla, secretario general de la delegación local de la Asociación Obrera Minera Argentina, manifestó que "se vienen tiempos complicados y vamos a tratar de que la gente se vea lo menos afectada posible".

Rolando Manzanelli, del ámbito de los Plásticos, expresó que "estamos recorriendo las fábricas, pero todavía no se nos ha planteado ninguna situación. Vamos a estar atentos". En el mismo sentido se manifestó Cristian Alvarado, de los Ceramistas. "Por ahora está todo bien, pero no sabemos qué va a pasar cuando empiecen los fríos", sostuvo.

En la construcción

Los industriales no son los únicos con nubarrones en el panorama futuro. También las empresas constructoras le salieron a reclamar al Gobierno nacional la necesidad de establecer mecanismos ágiles de actualización de los precios de las obras porque de continuar la escalada actual de valores de los insumos se pueden llegar a paralizar trabajos y afectar con despidos al personal.

La inquietud surgió durante la 139´ reunión del Consejo Federal de la Camarco que tuvo lugar el viernes en San Juan con la presencia de constructores de todo el país. El anfitrión fue el presidente de la delegación en San Juan de la entidad, Julián Rins.

La respuesta la dio el secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez, quien dijo en el encuentro que están trabajando en un proyecto de redeterminación de obras, aunque los constructores dudan que vaya a ser lo suficientemente ágil como las actuales circunstancias lo exigen.

Datos

39 Son las empresas caleras pequeñas y medianas, o pymes, que elaboran cal en San Juan. También hay dos cooperativas con 29 socios en total, con hornos criollos.