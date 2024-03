El Gobierno informó que el abogado especializado Luis Lucero será el secretario de Minería y reemplazará así a Flavia Royón, que había sido despedida del gabinete hace un mes y medio. Así, formará parte del equipo del ministro de Economía Luis Caputo.

“Lucero, que tiene como especialidad el derecho de los recursos naturales y con amplia experiencia en financiamiento de proyectos, en materia societaria, y en arbitrajes y litigios complejos, será designado Secretario de Minería de la Nación”, explicó un comunicado oficial.

“El Dr. Lucero recibió el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires; cursó un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, y luego varios cursos y seminarios de especialización, destacándose los realizados en temas de politica de gobierno y estrategia corporativa en minería en la Universidad de Dundee; en negociación en Harvard Law School; en fundamentos de ciencias de la organización tanto en Columbia Business School como en la Universidad de Cambridge. Lucero además recibió el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL)”.

“Ex-socio del estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal y, anteriormente, de muy importantes estudios jurídicos del país, también se desempeñó como consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos y ha ocupado posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.

“El futuro Secretario de Minería ha expuesto en diversas instituciones nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la industria minera y financiamiento de proyectos, destacándose el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, donde fue nombrado Honorary Lecturer por el período Octubre 2010 a Septiembre 2013; la Rocky Mountain Mineral Law Foundation; y el United Stated Geological Survey, y ha sido reconocido como un profesional destacado en su área de práctica por numerosas publicaciones locales e internacionales”, mencionaron desde el Ministerio de Economía.

El puesto de titular de la Secretaría de Minería había quedado vacante el 10 de febrero. Ese día la Casa Rosda comunicó la renuncia de Flavia Royón, que había permanecido como funcionaria tras el cambio de gobierno, habiendo sido parte del gabinete de Sergio Massa.

El motivo detrás de los despidos fue la caída de la Ley Ómnibus, el proyecto de ley llamado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que había presentado el Poder Ejecutivo con la intención de reorganizar la estructura económica, seguridad y defensa, salud pública, entre otros.

Tras confirmar su renuncia, Royón remarcó: “Seguiré trabajando por el futuro de mi provincia y de mi país”. De la misma manera, la ingeniera industrial descartó cualquier tipo de resentimiento al manifestar que “le deseo el mayor de los éxitos en la gestión para lograr el desarrollo de nuestro país en general y de la minería en particular”.

El caso de Royón fue acompañado por el de Osvaldo Giordano, que ocupó dos meses el sillón principal de Anses y que fue despedido, también, tras el fracaso del tratamiento de la ley ómnibus. El caso de Giordano sumó otras particularidades que motivaron la decisión de que abandonara la administración del organismo estatal, puesto que no solo fue señalado por ser uno de los hombres de confianza de Juan Schiaretti y el actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sino que su esposa, Alejandra Torres, fue una de las diputadas que votó en contra de la ley.