Las exportaciones de mosto concentrado se podrían haber acercado este año a unas 120.000 toneladas, es decir, un 14% más de lo que va a cerrar el 2021; si se hubiera mandado más uva a la elaboración de este producto en la última temporada. Esa es la estimación que hacen en la Cámara de Exportadores de Mosto, desde donde destacan que mientras ellos podrían haber vendido más, el consumo interno de vino sigue en baja por múltiples causas, y se encamina a generar un sobrestock que en el futuro acarreará una baja en el precio de la uva. Por ese motivo, Fernando Morales, presidente de la entidad, cuestionó que los gobiernos de Mendoza y San Juan no cerraron un acuerdo de diversificación más alto para el mosto, lo que habría permitido contar con mayor volumen del jugo de uva que hoy tiene demanda de los mercados mundiales. Mendoza proponía un porcentaje muy bajo, del 11%; el Gobierno de San Juan no lo aceptó, y por lo tanto sin acuerdo, se dispara la cláusula que indica que los productores deben destinar el 20% de uvas a la elaboración de mosto. "El sector del mosto había calculado un porcentaje del 26% que habría sido más adecuado para no generar estos excedentes de vino que hay ahora, y lo hubiese dado al mosto la posibilidad de vender un poco más en los mercados externos", dijo Morales. Agregó que se podrían haber exportado 120.000 toneladas y no 105.000, a las que hay que sumarle otras 20.000 que siempre se consumen en el mercado interno. "La picardía es no haber exportado un poco más, que sí se hubiese podido este año, básicamente porque el destino a mosto se hizo solamente por sentido común de los productores ya que lamentablemente no hubo acuerdo entre los gobiernos", insistió el directivo. Eso sí, destacó a título personal que "fue más sensata la posición de San Juan, que la de Mendoza que proponía un porcentaje muy bajo".

Entre enero y octubre, las exportaciones de mosto concentrado ascienden a 84.863 toneladas, y hasta fin de 2021 se incrementarán a 105 mil toneladas, informaron en el sector. Será una caída del 25% respecto al mismo período del año anterior, justamente porque falta producto. Hay que hacer una distinción entre el año calendario que termina en diciembre y el año agrícola que se extiende hasta febrero inclusive. Morales calculó que entre enero y febrero quedarán solamente 40.000 toneladas de mosto, que aunque estén en el inventario, son ventas ya cerradas. La tonelada ronda los 1.200 dólares FOB, un precio de alrededor del 10% por encima de la temporada anterior. Eso sí, los mosteros se quejan de las demoras de entre 180 y 240 días de demora del Gobierno nacional en liquidar los reintegros de exportaciones a la industria, dinero que es vital para financiarse.

Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros informó que el precio del litro de mosto sulfitado ronda entre 35 y 38 pesos, mientras el del vino común está en 40 o 42 pesos. Dijo que los viñateros vendieron toda la uva y casi nadie hizo a maquila, por lo que el mosto que queda está en poder de mosteras y grandes bodegas.