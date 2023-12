El gran aumento que tuvo en las últimas semanas el precio de los combustibles, como la nafta o el diésel, hizo que una gran cantidad de conductores vieran atractiva la posibilidad de instalar en sus vehículos un equipo de GNC y, así, recortar gastos en sus presupuestos. Pero, para lograr ese ahorro, primero hay que afrontar la compra del equipamiento y su instalación, lo que ha sufrido hace dos semanas incrementos de hasta el 54 por ciento. A esto se le suma que los talleres que se dedican al rubro trabajen con los precios del día. Es decir, ante la consulta de clientes, los propietarios les advierten que los costos pueden sufrir más subas y, así, variar de un día para el otro.

En ese marco, Daniel Ruiz, de Segas, dijo que, si bien "las consultas han aumentado muchísimo", a principios de mes no les fue posible dar presupuestos porque "no teníamos precios de los fabricantes". Así, señaló que, cuando llegaron las listas con los nuevos valores, tenían aumentos "considerables" en el orden del 54 por ciento, el cual se terminó reflejando en valor para el cliente. En ese marco explicó, que "el equipamiento que más compran los conductores es el tubo de 14 metros de quinta generación, el que, a valores actuales, ronda los 770.000 pesos. Hace dos semanas, estaba en 500.000 pesos". Frente a los constantes movimientos en los precios, el empresario señaló que, "aunque con los proveedores tenemos una relación de más de 20 años, la financiación se terminó. Hay que depositar el costo de la mercadería y eso es lo que hacemos con el consumidor. El precio es ahora, mañana no puedo asegurar cuánto valdrá".

En cuanto a la financiación con tarjeta de crédito, Ruiz explicó que es muy difícil que las personas la usen "por los altos costos en los intereses". Sin embargo, resaltó que, aunque el gas aumentó, la brecha que existe en el precio del litro de nafta súper y el metro cúbico de gas es muy alta. Por lo tanto, prolongado en el tiempo, lo invertido se amortiza "nominalmente. Estamos hablando de alrededor de 326 pesos de diferencia, entre litro de nafta y el metro cúbico de GNC. Entonces, se hace importante la diferencia. Es el valor más alto que hemos tenido entre uno y otro".

En sintonía, Augusto Pérez, de Centro GNC, señaló que "se ha incrementado la cantidad de consultas con respecto a días atrás. Este año, ha favorecido el aumento de la nafta. Mucha gente que trabaja con la movilidad ve la necesidad de convertir el auto a GNC". Tras el descongelamiento de los combustibles desde que comenzó el mes, el precio aumentó dos veces. De esa forma, el valor de la nafta súper de la petrolera YPF alcanzó un nuevo récord y se ubicó en los 625 pesos, mientras que el GNC quedó en 299 pesos. En ese marco, el propietario de Centro GNC explicó que, "en la normalidad, tenemos unas cinco consultas diarias y hoy superamos las diez, pero se llega a concretar la mitad. Ha aumentado el precio de los equipos, entonces, las personas priorizan las festividades antes que el auto". Así, comentó que un equipo con las mismas características mencionadas en el caso anterior pasó de 540.000 a 700.000 pesos en su taller. Es decir, tuvo un incremento del 29 por ciento. Por la situación, Pérez dijo que, cuando una persona pide un presupuesto, el que se le da es sólo por el día, debido que puede haber aumentos por la inestabilidad económica.

El uso de GNC aún conviene, dado que el metro cúbico sigue siendo más barato que el litro de nafta súper.

En esa misma línea, Diego Luccato, de GNC Rivadavia, señaló que, si bien hubo un incremento en las consultas en el orden del 50 por ciento, "las ventas no se concretan por el aumento que hemos tenido". De esa manera, reconoció que las nuevas listas que les entregaron los proveedores llegaron con subas de alrededor del 51 por ciento. "Hace 15 días teníamos otros precios en las pruebas hidráulicas, válvulas y cilindros, mientras que, el jueves, tuvimos el costo de algunos equipos de GNC. Un equipo de quinta generación de 14 metros estaba en 430 mil pesos y ahora se encuentra en 650 mil en efectivo. Pero, si se hace financiación con tarjeta en 12 cuotas, la instalación del equipamiento llega a costar 1.200.000 pesos". No obstante, señaló que, en su caso, hay clientes que han elegido esa forma de pago porque "trabajan con el vehículo y lo pagan con la tarjeta. Con lo que se ahorra en nafta, pagan la cuota".

El mantenimiento subió de precio

Desde los talleres dedicados a la renovación de obleas de GNC señalaron que los precios para renovar por un periodo más el certificado de apto rondan entre los 8.000 y los 10.000 pesos, aunque anticipan que, en los próximos días, este valor crecerá. Este requisito es el que permite cargar gas en las estaciones de servicio, por lo que, sin el mismo, los autos no pueden circular. Debido a esto, la asistencia para realizar el control no ha sufrido bajas durante el año, sino que se mantiene constante entre los automovilistas sanjuaninos.

En contraposición, Daniel Ruiz, de Segas, dijo que "se ha notado una disminución para la prueba hidráulica porque el costo de instalar una válvula nueva es alto. El servicio con el cambio de la pieza está alrededor de los 120.000 pesos". Por lo tanto, el precio repercute en el bolsillo de los consumidores y hace que el interés por estar en regla decrezca.