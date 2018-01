Viñedos afectados por granizo en Sarmiento, en el pasado mes de diciembre. Ese departamento resulto afectado también por aguaceros con granizadas en el actual mes de enero.

Las condiciones climáticas de las ultimas semanas, con lluvias, días nublados, fuerte humedad y altas temperaturas; despertaron la preocupación generalizada por el riesgo de ataques de peronóspora y podredumbre o botrytis en la actual temporada vitivinícola. Ante esta amenaza, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación de Viñateros Independientes (AVI) salieron ayer a advertir al productor que acelere la cosecha de las uvas de aquellas variedades primicias que ya están listas para su recolección que serán destinadas a pasas o consumo en fresco. Se trata de las uvas que ya están maduras -principalmente de la variedad Flame-, a las que ya no se le pueden realizar aplicaciones curativos con fungicidas, porque están dentro del periodo de carencia de productos químicos para resguardar la salud. En cambio, para los que tienen uvas que se cosecharán en marzo, tienen la oportunidad de hacer un control fitosanitario, con aplicaciones preventivas o curativas de fungicidas, para evitar la presencia de las enfermedades por la humedad o "criptogámicas" causadas por hongos. ""Hemos recibido muchas consultas de productores preocupados por el clima en estos días. Las consultas no son por enfermedades activas, sino por alerta. Nada está pasando, pero hay que prestar atención" señaló Rodrigo Espindola, del INTA de Caucete. El profesional explicó que la posibilidad de ataque de botrytis o podredumbre va a estar directamente relacionado con el contenido de azúcar del grano de uva. ""A mayor azúcar, más sensibilidad", dijo. En cuanto a la peronóspora agregó que está ligado a cuánto tiempo después de una lluvia permaneció el agua en la hoja del viñedo. Si luego de la lluvia estuvo dos o tres horas con la hoja mojada porque no hubo viento, eso puede generar la aparición de la enfermedad. ""La preocupación sobre todo es de los productores que tienen uvas Flame para pasas y están empezando sus cosechas. Les digo que ahora que está la uva madura y la están cosechando no conviene hacer ninguna aplicación porque no cumplirá con el periodo de carencia. Entonces lo que conviene es tratar de empezar rápido con la cosecha" aconsejó. Espindola agregó que para aquellos productores que realizarán pasas con la técnica de secado en parral, conviene empezar con los cortes en las ramas.



Para el resto de uvas a cosechar en dos meses, recomendó realizar aplicaciones preventivas.



Desde la AVI también salieron a aconsejar a los viñateros para evitar efectos negativos en la cosecha. ""Algunos productores que están cosechando comienzan a ver algunos daños pequeños, y eso que son uvas cuidadas, que fueron desinfectadas 6 o 7 veces", comentó Juan José Ramos, titular de la entidad. El dirigente dijo que "no queda otra que apurar la cosecha" porque los productos efectivos para combatir las enfermedades de la humedad ya tiene carencia, y además tampoco se puede sulfatar porque si entra la máquina en este momento en los viñedos pueden dañar algunos racimos.



En la entidad aconsejaron en cambio fumigar la variedades Cereza y Pedro Giménez que se cosecharan en marzo, y mantener el viñedo libre de maleza, para que esté ventilado.

Reunión con Uñac para mejorar precios



El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos; dijo que la semana próxima las entidades viñateras serán recibidas por el gobernador Sergio Uñac para analizar temas relacionados a la política vitivinícola y el precio de la uva en la presente cosecha. Los viñateros anticiparon que van a solicitar intervención del gobierno en tres temas especialmente:



*Reintegros: acciones políticas para que la Nación reduzca los reintegros a las exportaciones vitivinícolas. En mostos el reintegro actual es de 6% y piden que sea del 11 o 12%. Dicen que eso significaría que el productor reciba $1 más por kilo de uva.



*Precios: Los viñateros dicen que el precio del kilo de uva debe rondar los $7 para ser competitivo, pero actualmente con el valor del litro de vino genérico rondaría los $4. Atribuyen la baja a un sobrestock a causa de la importación de vino a granel que hicieron las grandes industrias y pedirán que se corra la fecha de liberación para contrarrestarlo.



*Mesa de concertación: solicitan al gobierno nacional que se implemente una mesa donde se sienten todos los miembros de la cadena de valor -productor, bodeguero y distribuidor- para fijar precios convenientes a todos, del mismo modo que se hace con la yerba mate.



El tiempo



El Servicio Meteorológico anunció para hoy cielo parcialmente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas y mejoramientos temporarios. A la tarde-noche, tiempo desmejorando nuevamente, con probabilidad de tormentas aisladas. Recién el domingo se espera menor nubosidad y más sol.