El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, dijo ayer que hay "stock suficiente" y que no hará falta importar vinos, una posición que comparte el Gobierno sanjuanino. El tema surgió en un encuentro en el Ministerio de la Producción de San Juan con los sectores productivos para debatir el precio del kilo de uva para la presente cosecha y cuando ya desde fines del año pasado habían empezado a circular rumores sobre esa posibilidad. "Yo no soy partidario de la importación y tenemos que trabajar para buscar equilibrios", dijo el funcionario a la salida de la reunión.

Con un stock vínico acotado y frente a una cosecha afectada por serias contingencias climáticas, como heladas, granizo y la falta de agua, en diciembre pasado habían vuelto los rumores de importación de vinos. Pero Hinojosa fue tajante al sostener que no será necesario. En el organismo sacaron cuentas y hay stock suficiente para los próximos 6 meses. La fecha de liberación está prevista para el 1 de junio, cuando incluso estarán disponibles los vinos nuevos.

El anfitrión del encuentro, el ministro de la Producción de San Juan, Ariel Lucero, expresó sobre el tema que "los volúmenes que existen en el país son suficientes para abastecer el mercado y no recurrir a la importación". Y agregó que "la posición del Gobierno de San Juan en que no se debe realizar ningún tipo de importación de vinos, exceptuando cuando no quede una gota en las bodegas".

Sólo admitió que puede haber casos puntuales, como es el caso de algunas bodegas que, para mantener sus mercados, deben recurrir a traer blancos finos, por ejemplo de Chardonnay o Sauvignon blanc. "Pero no con el resto de las variedades", aclaró.

El temor de los viñateros a la importación de caldos es porque cuando se produce caen los precios en el mercado interno. Y por eso es una maniobra que en determinadas oportunidades ha utilizado el sector bodeguero cuando considera que los vinos en el mercado local están muy altos.

PRECIO DE LA UVA

El tema del precio de la uva para esta vendimia había sido la excusa para la convocatoria. Por eso en la reunión en el cuarto piso del Centro Cívico estuvieron presentes representantes de las principales entidades vitivinícolas de San Juan, como Pablo Martín, de la Mesa Vitícola; Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes y Ernesto Olivera Mas, por la Federación de Viñateros. Desde Mendoza llegaron integrantes de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza, Asociación de Viñateros y la Mesa de Enlace de Productores Agrícolas de Mendoza.

En el encuentro, los representantes de los viñateros presentaron un estudio de costos elaborado por la Estación Experimental Junín del INTA, de Mendoza. Es la base para solicitar entre $110 y $115 por las uvas comunes, entre las que se encuentran las variedades criollas y mezclas. Después pretenden entre $260 a $280 por las uvas blancas tipo A y entre $135 a $140 por las tipo B. En el caso de las tintas pretenden entre $230 a $240 por las tipo A y entre $160 a $165 por las tipo B.

En un sondeo en el sector bodeguero local, los valores propuestos por ese ámbito estaban entre $60 y los $80. Y sí se mostraron de acuerdo con la posibilidad de ajustar los valores de las cuotas por el índice de inflación, el otro punto reclamado por los productores.

Al final del encuentro, el ministro Lucero señaló que "las entidades presentaron un trabajo con un valor de uva referencial basado en el costo de producción, teniendo como base de información un organismo neutral, como es el INTA de Junín". Y agregó que "es un valor que contempla costos y una rentabilidad para que el productor pueda tener financiamiento para encargar un nuevo ciclo productivo".

Frente al pedido dijo que "vamos a trabajar a futuro en una mesa de comercialización con el sector Industrial para tratar de llegar a un acuerdo común". El precio de la uva es un tema del sector privado.

Cantidad

6 Es la cantidad de meses de stock vínico que hay en el mercado, según las estimaciones del INV. Por eso no se justificaría la importación de vinos, que rechazan los viñateros.

El comunicado

En un comunicado elaborado por los representantes de las seis entidades de San Juan y de Mendoza sobre el precio de la uva habían expresado que "estamos próximos a los festejos vendimiales, con la afluencia de turistas que ello significa. Nada de esto sería posible si no hubiese productores produciendo la uva en nuestros viñedos. Somos nosotros los que corremos los riesgos y daños por heladas, granizos, sequía, etc.".

Frente a esta situación señalaron que "exhortamos a los bodegueros a pagarnos precios justos por la uva que hoy estamos reclamando, aún hay tiempo de recuperar a nuestro campo. Y convocamos a más cámaras viñateras a aunar esfuerzos".

Y agregaron que "hace años que venimos vendiendo nuestro producto a un precio inferior al de los costos, lo que ha llevado a que más de 3.000 productores abandonen su actividad".