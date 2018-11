Luego de no pocos esfuerzos, porque la constante suba de los precios les impedía avanzar en un convenio, los integrantes de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa) firmarán hoy con el Gobierno provincial un acuerdo en el que se comprometen a mantener los valores hasta fin de año de 10 artículos de primera necesidad. Los productos se podrán adquirir desde mañana en un total de 21 comercios del rubro, no sólo del Gran San Juan, sino también de departamentos del interior como 25 de Mayo, Angaco, Iglesia y Jáchal. Este tipo de iniciativas busca incrementar las ventas del sector, con artículos que no modificarán sus precios, al menos por ahora, y favorecer a los compradores con la previsibilidad de la oferta.



La idea en la cámara es sumar en los primeros días de diciembre productos navideños como pan dulce, turrones y garrapiñadas.



El convenio se inscribe en el programa de Precios Acordados que lleva adelante la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Sandra Barceló. Originalmente, el plan se puso en marcha en agosto de 2016, cuando el Gobierno en conjunto con el sector privado llegaron a un acuerdo después de intensas negociaciones y lograron elaborar un listado de artículos de la canasta básica de alimentos con precios de referencia que los ciudadanos podían encontrar en comercios de todo San Juan, exceptuadas las grandes cadenas. Incluso había muchos artículos elaborados por pymes locales, con lo cual había múltiples ganadores. Se fomentaba la producción local, se favorecía al comprador con precios atractivos y se incrementaban las ventas de los comercios porque se hacía una amplia difusión de las bondades del programa. Con esas características estuvo vigentes hasta el 31 de mayo pasado. Pero, la devaluación y la constante suba de los combustibles que encareció los fletes, confabularon para que el plan no se pudiera continuar, sino hasta ahora.



Mientras que en algunas época llegó a incluir hasta 30 productos, incluso muchos de elaboración en San Juan, ahora optaron por una tercera parte de los artículos, apenas 10. Entre ellos hay azúcar, aceite, leche, yerba, fideos, arroz, tomate triturado, harina, mermelada de durazno y jabón para lavar en polvo.



La intención entre los supermercadistas es ir monitoreando la marcha de la economía y si las variables se mantienen estables continuar con acuerdos similares y, si pueden, irlos renovando cada 30 días.



Desde el Gobierno local recordaron que el plan de Precios Acordados no es la única herramienta disponible para colaborar con la economía familiar. Por ejemplo, sigue vigente la aplicación gratuita "Compre Bien", que permite dar a conocer a los clientes a través de sus celulares los precios máximos y mínimos de los productos que se ofrecen en el comercio local.

Gobierno nacional ampliará canasta



El Gobierno nacional ya abrió una negociación con proveedores y supermercadistas para una canasta navideña, que se incorporará a "Precios cuidados". La idea oficial es acordar con los proveedores una lista de 15 productos, con un aumento inferior al 35%. Las primeras conversaciones apuntaron a establecer una canasta de entre $585 y $780, dependiendo de las marcas y productos que se sumen, para los próximos días.