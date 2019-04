Propuesta. Con Filler, la petrolera estatal quiere mejorar las ventas de sus combustibles, en particular de Infinia, que es la que registra la mayor caída de ventas.



La propuesta es de la petrolera estatal YPF, que puso a prueba un sistema para vender combustibles a domicilio primero en el conurbano bonaerense y si da buenos resultados extenderlo al resto del país. La idea es revertir la caída del consumo por la crisis, pero ha generado preocupación en el sector de las estaciones de servicio porque temen que la competencia les haga perder ventas. Incluso, desde el gremio que agrupa al personal analizan convocar a un paro nacional en fecha a determinar en defensa de los puestos de trabajo.

El proyecto de delivery se llama Filler y ha empezado a funcionar primero con nafta Infinia, la marca premium de YPF, pero si da resultados lo quieren extender a otro tipo de combustibles. Para recibir el servicio, el cliente deberá bajarse una aplicación al celular y, desde ahí, programar qué día y en qué franja horaria quiere que pase el camión. Después le enviarán al cliente la factura electrónica para que pueda pagar el servicio. El vehículo de reparto está especialmente preparado bajo normas de seguridad para las cargas domiciliarias, según sostienen desde la petrolera estatal.

Los precios de los combustibles serán los mismos que los de los surtidores de las estaciones de servicios de la zona en la cual se realiza el pedido, es decir que no contará con costo adicional. Pero, en la práctica, significará una competencia para los estacioneros, que tienen estructuras instaladas, deben pagar seguros y costos fijos y los sueldos del personal las 24 horas del día.

"Es una barbaridad lo que quieren hacer. Se supone que es un servicio que se debe prestar con seguridad, pero si hay problemas puede haber accidente y hasta se puede afectar el ambiente", dijo Bernardo Turcumán, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan.

También desde la Federación de Entidades de Combustibles de Buenos Aires (Fecba) dijeron que el sistema vulnera las "normas de seguridad medioambiental" y "daña los intereses del sector expendedor minorista".

El que también sumó su preocupación fue Víctor Menéndez, delegado en la provincia del Sindicato Unión Obreros de Estaciones de Servicio. "Estamos preocupados por los puestos de trabajo porque no sabemos cómo nos puede afectar el nuevo sistema", dijo el dirigente. Y agregó que no descartan realizar una medida de fuerza nacional que afectaría el normal abastecimiento de los combustibles. Todavía no está definida la fecha ni el alcance de la medida.

A nivel nacional el jefe de la CGT y dirigente de los playeros, Carlos Acuña, levantó la voz contra la iniciativa de la petrolera estatal para lanzar su nuevo producto y alertó que "es un negociado que beneficiará a unos pocos vivos en desmedro del trabajo de los empleados del sector". Además, el gremialista fue más lejos y aseveró que "las cámaras nos van a acompañar en el reclamo porque esta maniobra va a incrementar el cierre de establecimientos".

Acuña comentó que el proyecto no solamente atenta contra el trabajo de cientos de empleados de bocas de expendio, sino que constituye un real y contundente peligro para la seguridad de la población y el cuidado del medio ambiente.

En San Juan hay unos 1.100 trabajadores que se desempeñan en la actividad, incluyendo los playeros, administrativos y los que trabajan en los servicompras, según datos del gremio del sector. Y funcionan 42 estaciones de servicio, de las cuales 11 son de GNC y 31 son duales, es decir que comercializan ambos tipos de combustibles.

La apuesta de YPF es comenzar a comercializar combustibles a domicilio primero en los barrios privados por la facilidad logística.

La venta de combustible viene en baja desde el año pasado y continuó en 2019. En enero pasado, por ejemplo, cayó en todo el país un 3,5% con relación al mismo mes de 2018. Y en ese fenómeno la nafta premium, que es la más cara, es la más golpeada porque retrocedió un 26% en consumo en comparación con el mismo mes de 2018, mientras que hubo una mejora del 4% en el despacho de nafta Súper.





Antecedente

Grandes clientes

En la actualidad, los grandes consumidores como las empresas de colectivos y las transportistas de cargas compran directamente a la petrolera sus combustibles, porque tienen depósitos especialmente preparados y con medidas de seguridad.

Un panorama

Según un informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), en el primer trimestre de 2019 se registraron cuatro subas y una rebaja de combustibles en el país. "El incremento total promedio fue de 8,6%, levemente por encima del 7,9% de aumento que tuvieron las naftas en el mismo periodo de 2018", señaló la entidad.

YPF aumentó en promedio un 4,55% en abril, aunque el Diesel llegó a 4,89%. Shell, operada por los brasileños de Raízen, ajustaron al principio un 9,5%, pero tras el desacople con la petrolera estatal recortaron el incremento un 4,5%, con lo cual la suba rondó el 5%.

En 2018 los combustibles aumentaron en 13 oportunidades y acumularon de este modo un total de 64,75%, un 40% por encima de la inflación.

En San Juan, el litro de Infinia está en 49,99 pesos, la Súper a 43,71 pesos y el gasoil a 40,89.