Durante una audiencia que tuvo lugar ayer en la Subsecretaría de Trabajo se dispuso pasar a un cuarto intermedio para el viernes 20, a las 10, para continuar la discusión por el feriado con motivo de la celebración del Día del Empleado de comercio. Los que todavía no acuerdan cuándo será el día no laborable son los representantes de la Cámara de Comercio del Interior, que preside Marcelo Vargas, y que nuclea a representantes de Santa Lucía, Chimbas y Pocito, entre otros. No están de acuerdo con no abrir el lunes 30, como ya acordó la Cámara de Comercio, que encabeza Hermes Rodríguez.