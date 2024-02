Llegar al sueño de la casa propia se hace cada vez más cuesta arriba. En un reciente informe que el Centro de Investigación de la Construcción Tradicional (CIRCOT) dio a conocer este mes, arrojó que el precio de la construcción tradicional, entre enero de 2023 y enero de este año, subió 289,36%. Es decir que se encareció casi al cuádruple a nivel interanual, por lo que afrontar la obra de una vivienda se volvió cuesta arriba: el metro cuadrado pasó de poco más de $200 mil a principios del año pasado, a casi $800 mil.

Según el instituto que depende de la Universidad Nacional de San Juan, llevar adelante la obra de una casa de tres dormitorios con una superficie de 77,10 m2 durante el mes pasado, costó por encima de los $60 millones. De ese valor, lo que más se encareció fueron los materiales teniendo un alza del 405,25% en un año, seguida por la mano de obra que fue del 152,99%. En ese marco, la obra gruesa fue lo qué más subió ya que presentó aumentos mensuales de casi 40% mes a mes.

Así, los altos índices de inflación y la pérdida de poder adquisitivo juegan en contra de un trabajador que quiere encarar el proyecto de llevar adelante la construcción de su hogar dado que, sólo en un mes, es decir de diciembre a enero de este año, el CIRCOT detectó que hubo un aumento del 32,37% en el precio de la construcción. Así quedó reflejado que lo que más se disparó en ese tiempo fue el precio de los materiales que sufrieron un incremento del 45,44%. No obstante, la mano de obra fue a un paso más lento y tuvo un aumento del 11%.

El fuerte aumento en los precios de los materiales y la incertidumbre por la situación económica del país repercutieron directamente en los comercios que se dedican a la venta de insumos para la construcción y herramientas, dado que, según señalaron desde el sector, las ventas se han visto afectas en este último tiempo.

Fernando Ruiz Olalde, socio Gerente de Ruiz Olalde, explicó que el sector viene muy golpeado dado que la cantidad de personas que llegan a comprar cayeron en un 40% desde noviembre a la fecha. Sin embargo, señaló que, en menor medida, la venta de hierro y cemento se mantiene. Así, señaló que al cierre del año pasado, hubo un fuerte incremento en la lista de precios de los proveedores, lo que causó que el valor de los insumos como el cemento o hierro tuvieran importantes alzas. No obstante, resaltó que la situación está cambiando y "algunos proveedores han retrotraído los valores en sus listas. En algunos casos hubo bajas de hasta un 15%". Además, agregó que "algunos proveedores no querían vender por la situación del país. Ahora están empezando a aparecer ofrecimiento de productos, nuevas listas y disponibilidades". Por otro lado, dijo que quienes tienen la posibilidad de comprar materiales lo hacen en su mayor medida con tarjeta de crédito en una sola cuota debido a que no tiene interés.

Juan Jesús García, administrador de Ferre Plus, dijo que en enero "hubo una caída en las ventas del 25% en lo que es materiales de la construcción y ferretería en general". Además, a nivel interanual detectaron que la cantidad de clientes cayó en un 15%. En ese marco, explicó que quienes están en obra, ya no compran todo el material de una sola vez, sino que por el contrario, lo hacen de a pequeñas tandas y en base a lo que necesiten. García coincidió con Ruiz Olalde y dijo que "llegaron nuevas listas con corrección de precios de un 10% a 18% menos" con respecto al mes pasado.