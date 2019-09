Conferencia. Los hijos de Raúl Tellechea, Rodrigo, Mariana, Gonzalo y Mauricio, junto a Conrado Suárez Jofré, destacaron el nuevo procesamiento y apostaron por la realización de un juicio en el corto plazo.

Luego de que se diera a conocer un nuevo procesamiento en la causa por la desaparición de Raúl Tellechea, la familia del ingeniero puso sus ojos en el ex juez provincial que estuvo al frente de la investigación. La querella, representada por Conrado Suárez Jofré, señaló que Leopoldo Zavalla Pringles, a cargo del Primer Juzgado de Instrucción hasta 2012, "no fue un héroe en la investigación" y que "eventualmente, uno se podría preguntar" sobre su actuación en el expediente. Fuera de la incógnita, el letrado destacó la labor actual del juez federal Leopoldo Rago Gallo y del fiscal Francisco Maldonado y consideró que la etapa siguiente es el juicio contra todos los procesados que tiene la causa (ver recuadro), siempre y cuando la Cámara Federal de Mendoza confirme los últimos cuatro procesamientos que salieron ayer a la luz, dado que los defensores apelarán la resolución. Por otro lado, el letrado no descartó que, una vez iniciado el debate, puedan surgir nuevos implicados y responsables.



Zavalla Pringles fue el segundo juez que intervino tras la desaparición de Tellechea en septiembre de 2004. El primero en tomar cartas en el asunto fue Eduardo Gil, que estaba al frente del Segundo Juzgado Correccional. El exjuez fue quien recibió la denuncia e inició las investigaciones por la averiguación del paradero del ingeniero. La causa salió de sus manos en 2005, luego de que los exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso, hoy procesados; denunciaran a Tellechea ante Zavalla Pringles por presunta estafa contra la entidad universitaria. El extitular del Primer Juzgado de Instrucción tuvo el expediente por siete años y fue quien en 2008 calificó la causa como desaparición forzada, medida que permitió la intervención de la Justicia Federal.



Conrado Suárez destacó como clave esa acción del magistrado, pero aún así lo criticó, aunque sin dar detalles de qué fallas pudo haber cometido. El representante de la querella explicó que, "por momentos" de no haber sido por el reclamo familiar, no hubiese avanzado en la causa. Además, dijo que "hay una serie de circunstancias que a uno le generan inquietudes. Tomó medidas, pero no muchas otras que eran inmediatas", por lo que "eventualmente, uno se podría llegar a preguntar cosas sobre Zavalla Pringles".



Las declaraciones del letrado se dieron tras una conferencia de prensa que los hijos de Tellechea, Mariana, Mauricio, Rodrigo y Gonzalo, llevaron adelante tras conocerse la decisión del juez federal y al cumplirse 15 años de la desaparición de su padre. En ese marco, Suárez Jofré indicó que los nuevos procesados (el exjefe de Policía, Miguel González; el excomisario Mario León; la empleada de la mutual Aurora Ahumada; y el trabajador universitario Juan Marcelo Cachi) "desviaron la investigación garantizando la impunidad de quienes eran exdirectivos de la mutual de la UNSJ".



Sobre lo sucedido con Tellechea, el representante legal de la familia explicó que "acá hubo una situación delictiva no deliberada. Hubo un apriete por un cobro. Eso está probado en la causa. Luego ocurrió una muerte, quizás no querida, respecto de la cual se incurre en la desaparición forzada con la participación de exfuncionarios del Estado para ocultar lo sucedido. Cuando se borra el cuerpo, eso es desaparición forzada. Lo que no exige que se deba premeditar un secuestro".



Por su parte, Mariana Tellechea manifestó que el nuevo procesamiento "es un aliciente y un impulso para continuar en esta lucha. Es un proceso lento, pero vamos teniendo resultados". A su vez, Gonzalo dijo que "si uno toma la dimensión de la cantidad de años, es preocupante. La forma de decir basta es que las personas que han cometido el delito vayan a juicio y terminen en la cárcel. Si no seguimos marchando, nos da miedo que se detenga todo esto que se ha avanzado".



Al igual que todos los años, familiares y amigos de Tellechea llevaron adelante anoche una marcha en la Plaza 25 de Mayo.

Primeros procesados

La Cámara de Apelación de Mendoza confirmó en 2017 los procesamientos de los cuatro miembros de la mutual de la UNSJ, de un expolicía y un arrepentido. Se tratan de Miguel Del Castillo, Luis Alonso, Rubén Eudardo Oro, Luis Moyano, Alberto Flores y Sebastián Cortéz Páez, respectivamente. Ellos, a su vez, apelaron esa decisión ante la Cámara de Casación Penal esperando una resolución favorable. Pero en nada cambió su situación, ya que, tras un "doble conforme" de primera y segunda instancia, los camaristas no evaluaron el planteo y sostuvieron la resolución, dijeron fuentes judiciales. El procesamiento lo dictó el juez federal Leopoldo Rago Gallo y tras la apelación, la causa llegó a la Cámara Federal de Mendoza, en donde quedó ratificado.

Nuevos procesados

A 15 años de la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, ayer se conoció que el juez federal Rago Gallo procesó a cuatro personas más. Uno de ellos es el exjefe de Policía, Miguel González, sobre el que consideró que influyó para que la investigación se desviara e hiciera foco en la hipótesis de la fuga de la víctima por el presunto fraude a la Mutual de la UNSJ. Además, entendió que el excomisario Mario León, la empleada de la Mutual María Isabel Ahumada y el trabajador universitario Juan Marcelo Cachi fueron supuestos responsables del hecho. Los imputados pueden apelar el fallo, por lo que será revisado por la Cámara Federal de Mendoza. El delito contempla una escala que va de 10 a 25 años de prisión, aunque el juez dispuso que sigan en libertad.