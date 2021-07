El fraude y la estafa en cuentas bancarias, tales como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, es uno de los delitos virtuales que empezó a ser denunciado este año y crece con fuerza en San Juan: en Defensa al Consumidor, una de cada 10 denuncias recibidas en el último trimestre son de esos casos. Se calcula que hay en juego alrededor de $5,5 millones a raíz de esas estafas virtuales desde que la repartición empezó a percibir por primera vez denuncias de víctimas en abril pasado.

El subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Perez, informó que en lo que va del año esa repartición dependiente de la Secretaria de Industria, del Ministerio de Producción, ha recibido en total 1.800 denuncias de todo tipo. De ellas, el 30% son contra bancos. Pero lo que llamó la atención y alarmó es que en el último trimestre -de abril a junio- el 10% de ese 30%, son de estafas por robo de identidad y de claves, a través de correos electrónicos o llamados telefónicos, dijo Perez. Ese delito informático es denominado "phishing" y la forma más común es el robo de información confidencial, principalmente a través del correo, haciéndose pasar por el banco. Según la página del Banco Central que explica y alerta de este delito (ver claves), los estafadores se hacen pasar por grandes empresas u otras entidades de confianza para que se les facilite voluntariamente sus datos de acceso a un sitio web o incluso el número de su tarjeta de crédito.

La alarma por el crecimiento en San Juan, como en todo el país; provocó que se convocara a una reunión extraordinaria el mes pasado del Cofedec -Consejo Federal de Consumo- para hablar exclusivamente de este tema. La provincia de San Juan tiene la vicepresidencia del consejo, y a pedido suyo se elevó información al Banco Central, que posteriormente emitió una comunicación para frenar esas estafas, según contó Pérez. "La comunicación 1319 del Banco Central se emitió el 1 de julio, pero entró en vigencia el 9 de julio en todo el país", dijo el funcionario. Esa medida consiste en que los bancos y demás entidades financieras tendrán que tomarse 48 horas sí o sí, para verificar fehacientemente la identidad de las personas que solicitan la acreditación de créditos preaprobados a través de los canales electrónicos. "Los bancos ya tienen un análisis crediticio de cada cliente y tienen un monto preaprobado de préstamo para otorgar de forma inmediata. Hasta que saliera esta comunicación nueva del Central, cuando alguien pedía el préstamo se lo otorgaban en el acto, incluso por un cajero automático o por home banking. A partir de esta semana ya no podrá ser así", indicó el subdirector de Defensa al Consumidor. "Esas 48 horas dan tiempo para que cualquier persona que advierta que se trata de una estafa va a poder darlo de baja. Va a ser mucho más difícil que hayan estafas a través de los préstamos preaprobados como ha venido sucediendo hasta ahora", agregó.

El estafado debe hacer la denuncia penal pero también acercarse a Defensa al Consumidor

DANIEL PEREZ Subdirector Defensa al Consumidor

Pero hay otro dato importante: El Cofedec avanzó en considerar al banco "solidariamente responsable", y por lo tanto no puede lavarse las manos e intentar cobrar el préstamo al cliente estafado, sino que antes debe demostrar que tomó todas las medidas de seguridad para evitarlo y resguardar esos datos. Por eso es fundamental que si a alguien le ocurre, además de hacer la denuncia penal en la Policía para buscar al delincuente, se dirija a Defensa al Consumidor -Cuarto piso, núcleo 6 del Centro Cívico- para hacer allí también la denuncia. Con eso, la repartición interpondrá un "Stop debit" y el banco no podrá descontar el préstamo al cliente hasta que demuestre que tomó todos los resguardos para evitar el fraude. Hasta el momento, se ha logrado en San Juan resolver seis denuncias -de unas 15 de bancos nacionales- de sanjuaninos estafados a través de los bancos Galicia y Santander, a los que no se les descontará el préstamo robado por los ciberdelincuentes, por un monto aproximado al millón de pesos. Hay otros que están en proceso -algunas en el banco San Juan- que están en análisis y por ahora con el "Stop debit".

En aumento

En base a datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), el fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fue uno de los delitos que más creció el año pasado: pasaron de 22 casos denunciados en 2019, a 641 en 2020. En San Juan recién empezó a evidenciarse este año. En Defensa al Consumidor cuentan el caso de una jubilada víctima del "cuento del tío" digital que brindó las claves de acceso de sus cuentas a los estafadores, quienes de inmediato tomaron un préstamo preaprobado por $500.000 y se los transfirieron a sus cuentas. El banco luego pretendió cobrárselo a la víctima, pero la actuación del organismo lo frenó.

>> CLAVES : Cómo reconocer el phishing

Remitente del correo

Según el Banco Central hay que mirar bien el remitente: son contactos desconocidos o que simulan ser organizaciones o personalidades reconocidas, que suelen estar mal escritos.

Dirección de correo

Puede resultar similar a la dirección real del banco o entidad financiera, pero no es exactamente la misma. Puede faltar, o sobrar una letra; o estar sustituida por un número.

Contenido y enlaces

Se trata de un correo no esperado, sobre algo urgente que requiere acción inmediata. El contenido lleva a enlaces o pide completar datos o descargar archivos que contienen malware o virus.