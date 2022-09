Por fortuna de la naturaleza, la localidad de Tocota -en el límite de los departamentos Calingasta e Iglesia- es la zona de mayor irradiación solar de la provincia, y desde el punto de vista económico conviene ese lugar más que ningún otro, para la producción de energía fotovoltaica. Ese sol acaba de bendecir otra inversión millonaria que promete cambiar la historia del paraje: la compañía de bandera YPF, a través de su presidente Pablo González, anunció ayer que invertirá U$S 200 millones de dólares en la construcción de dos nuevos parques solares en los terrenos que tiene allí la provincia, de 100 MW de potencia cada uno. La inversión se suma a la de U$S 100 millones que está desembolsando para construir otro parque solar en un terreno propio en Iglesia, el proyecto Zonda. Este último, para febrero de 2023 planea estar inyectando 100 MW en una primera etapa, y otros 200 MW en una segunda, equivalente al consumo de 140.000 hogares. Así, en unos años, la división Luz de YPF habrá destinado a esta provincia U$S 300 millones para 3 parques solares, y contribuirá con esa energía renovable a la red nacional por 500 MW. Los proyectos solares de YPF en San Juan habrán superado entonces a la energía eólica de la compañía que hoy generan 400 MW. 'La necesidad nos lleva a poner foco en energías renovables', dijo González. El directivo vino a San Juan acompañado por el CEO de YPF Luz, Martin Mandarano; y el director y presidente de YTEC, Roberto Salvaresse. El gobernador Sergio Uñac dijo que "es una jornada histórica para San Juan'' al destacar que la provincia ahora es parte ''de una unión estratégica de generación de energías renovables con la empresa más importante que tiene el país que es YPF".

Como los parques solares en Tocota se harán en terrenos de la empresa estatal sanjuanina Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), ayer se firmó un convenio de asociación. Se trata del compromiso de trabajo que aplica EPSE con las empresas que vienen a invertir en sus terrenos, por el cual les provee el terreno, el impacto ambiental, los estudios eléctricos y la conexión a la red nacional. Esta parte, se remunera mediante el pago de un canon, en función de la energía generada. En tanto los inversionistas deberán construir la planta, y estarán a cargo de la operación y mantenimiento de la misma. La construcción de este parque depende de la habilitación previa de la Estación Transformadora Rodeo, que funciona en una menor potencia y debe ser llevada a 500 kV. No se dieron detalles de cuándo comenzará la construcción de los parques, ni la fecha estimada de comienzo de generación. Pero Juan Carlos Caparroz, titular de EPSE, estimó que YPF dará comienzo de inmediato a la elaboración de la ingeniería y presentación del proyecto. El otro convenio que se firmó en materia solar es para el uso de capacidad de transporte, que permitirá que el parque solar Zonda -el primero de la compañía en San Juan y en el país- conecte 100 MW a la línea eléctrica de 132 kV que existe en la zona. También hubo un acuerdo por el litio (ver abajo).

Un lugar excepcional Tocota es tan buena para producir energía solar que la llaman la ‘Dubái’ sanjuanina. Tiene 25% más de irradiación solar -cantidad de horas luz al año- que Ullum, igual a la Puna norteña.

Ponen la lupa en el salar Los Sapitos, interesados en el litio

La división YPF Tecnología (Y-Tec) también avanzó ayer en un Memorándum de Entendimiento con el gobierno sanjuanino para establecer un marco de colaboración a fin de evaluar la posible planificación, coordinación y ejecución de acciones conjuntas para el desarrollo de la cadena de valor del litio. Al respecto, Pablo González, presidente de YPF, dijo que están interesados en el salar Los Sapitos, ubicado entre Iglesia y La Rioja. 'Queremos llegar a un acuerdo con ambos gobiernos provinciales para poder nosotros también contar con materia prima', indicó. El documento de entendimiento implica la evaluación conjunta sobre el potencial y oportunidades para el desarrollo de la cadena de valor del litio, la exploración de consensos para edificar una agenda estratégica común y la posibilidad de implementar acuerdos de transferencia tecnológica, entre otros. En octubre del 2021, la junior canadiense Origen Resources anunció haber firmado un acuerdo financiero para invertir en la exploración de litio y adquirir el salar Los Sapitos a dos geólogos sanjuaninos que lo habían adquirido en el 2018. Lo firmado con la junior canadiense es un negocio de exploración conjunta, con opción de compra sobre 26.000 hectáreas, en cinco años. En aquel momento DIARIO DE CUYO contactó a Roberto Lara y Juan Pablo Ceballos, los propietarios, quienes venían de explorar exitosamente el litio en el Salar Llullaillaco, en Salta. Las muestras de aquel proyecto fueron muy similares a las que recogieron en Los Sapitos.