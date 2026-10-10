Argentina sigue entre los países más caros de la región para comer afuera y comprar ropa

Argentina se mantiene como uno de los mercados más caros de Sudamérica para comer en restaurantes y comprar indumentaria , incluso después de registrar una leve disminución durante agosto . La diferencia de precios en dólares con otros países de la región continúa siendo significativa y repercute tanto en el consumo de los hogares como en la actividad turística.

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Los datos surgen del Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar , que compara los precios de distintos bienes y servicios entre países y analiza su evolución en moneda extranjera. Según el informe, la ropa en la Argentina puede costar el doble que prendas iguales o similares en mercados como Chile, Brasil y Perú . En gastronomía también se observan diferencias, con precios elevados en los restaurantes de gama media de Buenos Aires frente a otras capitales de la región.

El encarecimiento relativo responde a distintos factores económicos. Entre ellos se encuentran la inflación interna, la carga impositiva sobre la producción y la comercialización y la evolución del tipo de cambio . Cuando los precios locales suben a un ritmo superior al del dólar, los bienes y servicios argentinos se vuelven más caros medidos en esa moneda.

Durante julio se registró una moderación puntual en los precios dolarizados de los rubros analizados. Sin embargo, esa variación mensual no modificó de manera sustancial la brecha acumulada con otros países, que mantiene a la Argentina en una posición de precios elevados dentro de la comparación regional.

Esta diferencia también puede cambiar la relación entre los precios y los ingresos de los consumidores, tanto para quienes viven en el país como para los visitantes extranjeros. El costo de comer afuera y adquirir productos de consumo cotidiano influye en las decisiones de gasto y en el atractivo de la Argentina como destino turístico.

El impacto en el turismo y el comercio

Los precios en dólares plantean un desafío para el turismo receptivo, ya que los visitantes extranjeros encuentran menos ventajas económicas en algunos consumos que en otros períodos. La gastronomía y las compras forman parte del gasto turístico, por lo que una pérdida de competitividad en esos rubros puede modificar los hábitos de quienes llegan al país.

Al mismo tiempo, los valores locales pueden incentivar a los residentes argentinos a buscar ropa, tecnología y otros productos en el exterior, siempre que los costos de traslado, envío e impuestos asociados hagan conveniente la compra.

La indumentaria, entre los rubros más caros

La ropa aparece entre los sectores con mayores diferencias de precios respecto de otros países de la región. En el debate sobre los costos del sector, empresarios textiles señalan el peso de los impuestos, los alquileres comerciales y las dificultades logísticas, además de las barreras arancelarias que limitan la competencia de productos importados.

Desde esa perspectiva, los costos acumulados a lo largo de la cadena de producción y comercialización se trasladan al precio final que paga el consumidor. No obstante, para dimensionar cuánto explica cada factor en la brecha regional es necesario distinguir entre impuestos, costos operativos, márgenes comerciales y condiciones de competencia.

La leve baja de julio, por lo tanto, no alcanza por sí sola para revertir el escenario que describe el relevamiento de Fundar: la indumentaria y la gastronomía argentinas siguen mostrando precios elevados en dólares frente a buena parte de Sudamérica.