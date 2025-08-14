Arrancó un nuevo encuentro clave por la paritaria docente

Luego de las 15, representantes del Ministerio de Economía, de Educación y del sector sindical nuevamente se reunieron para continuar las negociaciones con respecto a las mejoras salariales de los docentes.

Tras el rechazo gremial a la última propuesta que elaboró Gobieno, inició la tercera sesión de la tercera reunión paritaria docente del 2025.

En la mesa de negociaciones participan además del ministro Roberto Gutiérrez y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores Jurídicos de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren y Adriana Aguirre; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Perscichella; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.