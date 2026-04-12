Boom del GNC en San Juan con aumento promedio del 400% en 2026: los perfiles que más apuestan al combustible económico

Marzo acumuló un incremento promedio del combustible del 20%, y eso se notó no solo en los surtidores del país, sino también en el bolsillo de los consumidores. Ante ese escenario y la incertidumbre sobre qué puede pasar en el corto plazo, muchos sanjuaninos comenzaron a apostar por la conversión al GNC , una tendencia que se viene registrando desde el último trimestre del año pasado, conforme destacaron desde el sector. Las proyecciones apuntan a que el fenómeno se sostendrá en el tiempo.

Ferreteros sanjuaninos y un escenario complejo: en tres meses pasaron del repunte de ventas al freno de la demanda

Daniel Ruiz, de Segas GNC, taller que no solo se dedica a la venta e instalación de equipos, sino que además nutre el 60% del mercado en la provincia, explicó a DIARIO DE CUYO que desde octubre del año pasado comenzaron a notar un movimiento mayor en torno a las consultas y las conversiones, tendencia que se mantuvo rompiendo un récord este año. “Marzo fue el mes con los números más altos en conversiones de los últimos cinco años”, aseguró.

Para tener una idea, conforme a los datos que manejan, pasaron de un promedio de 20 instalaciones mensuales a 100 a nivel provincial, representando un incremento del 400%. “Hay talleres que instalan más equipos que otros, pero por ejemplo había lugares que nos pedían uno o dos equipos, y pasaron a pedirnos de 5 a 10. Se nota la diferencia”, destacó Ruiz.

El dato coincide con lo que expresó días atrás en diálogo con este medio el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Miguel Caruso, quien en base a los datos del espacio señaló un incremento del 35% de la demanda de GNC, lo que evidencia una mayor cantidad de vehículos que utilizan gas para trasladarse.

Sin duda uno de los principales factores que analizan detrás del furor es el incremento de combustible y la brecha que hay entre los valores del GNC y los precios de las combustibles líquidos. Dentro de ese contexto, Ruiz identifica perfiles puntuales de sanjuaninos que estuvieron apostando a la conversión.

Gran parte de la demanda la concentraron los trabajadores de aplicaciones de transporte, como Uber por ejemplo. Al utilizar el auto de una manera más frecuente, instalar un equipo de GNC fue visto más como una inversión que como un gasto. “Se nota mucho la necesidad de la gente de ahorrar. Convierten el vehículo para poder trabajar”, precisó.

GNC GNC

Un segundo perfil que se observó mucho en marzo fueron los sanjuaninos que decidieron apostar a la conversión en el “segundo auto”. Al respecto, Ruiz explica que, generalmente aquellas familias que tienen más de un vehículo, se inclinan por pasar el de mayor uso a GNC para abaratar costos del traslado a la escuela, actividades extracurriculares, entre otros.

En tercer lugar, se ubicaron los taxistas y remiseros que instalaron equipos a vehículos nuevos. “A penas los sacan de los concesionarios le instalan gas, o si compran un auto usado que no tiene el equipo, no demoran en hacer la conversión”, reflexionó el empresario local.

Más de un millón el equipo y demora de una semana, el escenario actual en el mundo del GNC

Debido al repunte registrado en marzo, desde el sector no descartan que el ritmo en alza continúe. Sucede que, si bien hubo acciones nacionales para contener los incrementos, continúa siendo un escenario incierto en el corto plazo, y para evitar el impacto, los sanjuaninos que tienen la posibilidad no descartan pasarse al GNC.

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Actualmente en promedio un cilindro de 60 a 80 litros (para una autonomía de 180 a 200 kilómetros) tiene un valor de $1.700.000; y gran parte de las compras se realizan con tarjeta de crédito. “Hay financiaciones con tarjeta que tienen el 25% de recargo, lo cual es conveniente con los valores inflacionarios actuales”, precisó Ruiz.

Con relación a la demora debido a la demanda, al menos en su caso particular, actualmente están dando turnos con una demora promedio de una semana y media entre la solicitud y la instalación, que se realiza en el día.