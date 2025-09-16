Desde la UNSJ ven el presupuesto anunciado por Milei como “insuficiente” y “lejos de una solución” El secretario administrativo y financiero, Ricardo Coca, habló sobre el discurso del primer mandatario nacional.

El presidente Javier Milei habló por cadena nacional sobre el Presupuesto 2026 que ha enviado al cuerpo legislativo para su aprobación. En el detalle de su presentación explicó que las universidades nacionales van a recibir 4,8 billones de pesos. En contrapunto, desde la UNSJ vieron el número como “insuficiente y lejos de una solución”.

“Ante un pedido de 7,3 billones para que funcione el sistema, lo que se está haciendo es básicamente otorgar lo mismo que se otorgó en el 2025, es decir, 4,8 billones. Así que lejos está de plantearse una solución o por lo menos acercarse a alguna solución. Yo creo que se sigue pensando en esto de la educación como un costo y no como una inversión”, dijo en Radio Light el secretario administrativo y financiero de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca.

En este sentido, dijo que el anuncio presidencial tiene por objetivo desactivar la tercera marcha federal prevista para este jueves. “Cuando uno da un número así grueso, quién por ahí no conoce cuánto es lo que este se invierte en educación, dicen que está bien pero, la verdad es que la inversión ha caído sustancialmente en educación”, destacó.

Finalmente, insistió en aprobar la Ley de Financiamiento Universitario que “sí reconoce este atraso tanto en lo salarial como en funcionamiento”.