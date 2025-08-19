Dólar blue: la cotización del tipo de cambio paralelo se mantuvo estable este martes en San Juan En la provincia cerró en el mismo valor que había cerrado en la jornada del lunes.

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo se mantuvo estable. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 3,7%.

En San Juan cerró el martes sin variantes y se cotizó en $1.280 para la compra y $1.380 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 19 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.292,50.

Valor del MEP hoy, martes 19 de agosto

El dólar MEP opera a $1.297,02 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 19 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.305,65 y la brecha se posiciona en 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 19 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 19 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.305,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 19 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.509, según Binance.