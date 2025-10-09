El dólar blue rebotó y se convirtió en el más caro del mercado: en San Juan saltó otros $10 En la provincia la moneda estadounidense volvió a mostrar un nuevo aumento. Su cotización.

El dólar blue cerró este jueves 9 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 3,9%. En San Juan volvió a mostrar un incremento de otros $10 y cerró en $1.410 para la compra y $1510 para la venta.

En la semana acumuló una suba de $35 (+2,4%) y se impuso como el más caro entre los paralelos.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 9 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cayó $10, a $1.420.

Valor del MEP hoy, jueves 9 de octubre

El dólar MEP opera a $1.462,59 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 9 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.473,79 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 3,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 9 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885,00.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 9 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,30, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 9 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s120.817, según Binance.