El dólar cerró la semana en retroceso: su cotización en San Juan El tipo de cambio volvió a subir en el segmento mayorista, a la par de los dólares financieros.

El dólar blue cerró a $1.325 para la compra y a $1.345 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial terminó en el 1,8%. En San Juan en tanto cerró la semana en $1.290 para la compra y $1.380 para la venta.

El dólar minorista escaló a $1.337,23 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.335 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 22 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.321, $6 por encima del cierre previo.

Valor del MEP hoy, viernes 22 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.329,08 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 22 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.333,81 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.317,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.635, según Binance.