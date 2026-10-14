El secretario de Finanzas descarta tensión con el dólar en 2027 y asegura que la economía llegará "más fuerte"

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, volvió a mostrar confianza sobre el escenario económico de cara a 2027 y aseguró que no espera episodios de volatilidad cambiaria durante el año electoral . También afirmó que la Argentina llegará a ese período con una economía "más fuerte y sólida", aunque señaló que el equipo económico se prepara para enfrentar escenarios adversos.

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"Ya lo ha dicho el presidente y el ministro Caputo, no va a haber volatilidad ni tensión el año que viene, porque se llega con la economía mucho más fuerte, más sólida", expresó el funcionario. Sin embargo, agregó que el Gobierno trabaja bajo una estrategia preventiva: "Nos preparamos para el peor de los mundos. El plan económico es sólido para enfrentar lo que venga" .

Furiase fundamentó esa expectativa en la acumulación de reservas, el resultado comercial y la estrategia financiera que lleva adelante el Ministerio de Economía. Según señaló, el Banco Central ya adquirió alrededor de US$15.000 millones durante 2026 y continuará comprando divisas con el objetivo de fortalecer su posición frente a eventuales turbulencias.

El secretario explicó que una de las prioridades consiste en construir reservas y liquidez suficientes para reducir el impacto que puedan tener tanto la incertidumbre política propia de un año electoral como un escenario internacional adverso.

"Nos preparamos manteniendo los fundamentos macroeconómicos y construyendo colchones de liquidez para minimizar cualquier volatilidad ", sostuvo Furiase, quien también destacó la estabilidad que, según su análisis, muestran actualmente el dólar, las tasas de interés y los activos financieros.

La estrategia viene acompañada por nuevas compras de divisas del Banco Central. El martes 13 de octubre, la autoridad monetaria adquirió US$291 millones en el mercado cambiario, la mayor compra diaria registrada desde fines de julio.

El Gobierno también sostiene que el programa financiero de 2027 está cerrado, un punto que considera fundamental para reducir las necesidades de financiamiento durante el período electoral. En paralelo, el Tesoro continúa reorganizando vencimientos de deuda para trasladar compromisos hacia plazos más extensos.

Inflación debajo del 2%, pero con una nueva aceleración mensual

Furiase también se refirió al último dato de inflación difundido por el Indec. El Índice de Precios al Consumidor avanzó 1,9% en septiembre, dos décimas por encima del 1,7% registrado durante agosto, aunque permaneció por debajo del 2% mensual.

El funcionario destacó que se trató de la inflación más baja para un mes de septiembre de los últimos nueve años y remarcó la desaceleración interanual. En los primeros nueve meses de 2026, los precios acumularon una suba del 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,4%.

El escenario económico, sin embargo, sigue enfrentando desafíos. El Fondo Monetario Internacional redujo recientemente su previsión de crecimiento para Argentina y proyectó una expansión del 2,1% para 2026 y del 3,5% para 2027, mientras continúa siguiendo la evolución de la inflación, las reservas y la actividad económica.

Caputo busca otros US$10.000 millones para inversiones

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para avanzar en nuevos proyectos y analizar una posible ampliación de los fondos disponibles para Argentina.

Caputo señaló que las conversaciones incluyen la posibilidad de movilizar nuevas inversiones privadas por US$10.000 millones, dentro de la estrategia oficial para ampliar el financiamiento externo y sostener la llegada de capitales al país.

Las declaraciones de Furiase se producen después de que Javier Milei también descartara una corrida cambiaria durante 2027, aunque aclaró que el Gobierno se prepara para ese escenario. La evolución de las reservas, los vencimientos de deuda y el mercado cambiario serán algunas de las principales variables que el equipo económico buscará administrar durante los próximos meses.