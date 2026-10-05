En Argentina un consumidor promedio paga hasta 41 impuestos diferentes al año

Un nuevo informe del IARAF advierte sobre la complejidad y la alta presión del sistema tributario nacional, provincial y municipal.

El sistema tributario argentino continúa configurándose como un verdadero laberinto de obligaciones para los ciudadanos. Según se desprende del trabajo titulado “Vademécum tributario de personas humanas 2026”, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), un consumidor argentino promedio paga entre 20 y 41 impuestos diferentes al año, considerando de manera conjunta los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal.

La investigación detalla que esta masiva proliferación de gravámenes que abarca desde impuestos tradicionales como el IVA y el Impuesto al Cheque a nivel federal, pasando por Ingresos Brutos en las jurisdicciones provinciales, hasta tasas viales, de seguridad e higiene municipales pone bajo la lupa la fuerte presión fiscal que recae permanentemente sobre los bolsillos de la clase media y trabajadora.

"En un año normal, las personas humanas de nuestro país pagan regularmente impuestos, tasas y contribuciones a los distintos niveles de gobierno, por muchas de las acciones que llevan adelante", señala el informe, remarcando que uno de los principios deseables de todo sistema impositivo debería ser la sencillez y la perceptibilidad para ser comprendido por la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, el IARAF advierte que, en Argentina, las leyes fiscales acumulan tantos cambios históricos que terminan conformando un entramado de muy difícil comprensión.

Disparidades regionales y la exigencia de transparencia El reporte también pone el foco en las asimetrías geográficas del país. El desglose de los impuestos que figuran en las facturas y tickets al consumidor final varía notablemente según el distrito. De hecho, la obligación de mostrar discriminados los tributos en los comprobantes de compra solo opera de forma estricta en contadas jurisdicciones, tales como Mendoza, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los cambios normativos recientes, el estudio detalla que en comparación con 2025 se eliminaron solo tres tributos de carácter nacional apuntados a la telefonía celular, los seguros y los vehículos automotores, medidas que aliviaron de manera muy acotada a los sectores de mayor poder adquisitivo, pero sin modificar el núcleo de la pesada estructura fiscal cotidiana.