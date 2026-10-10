En julio cerraron 948 empresas y se perdieron 3.485 empleos registrados en Argentina

El entramado empresarial argentino volvió a retroceder en julio. Durante ese mes, el país registró una caída neta de 948 empleadores y perdió 3.485 puestos de trabajo formales , según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Los números reflejan una nueva contracción de las empresas que tienen trabajadores registrados y del empleo formal.

Crecimiento sin empleo: en la era Milei, la economía avanzó 5,6%, pero se perdieron casi 330.000 puestos registrados

La cantidad de unidades productivas empleadoras disminuyó un 0,2% mensual, mientras que el saldo acumulado entre enero y julio llegó a 9.682 empleadores menos, una caída del 1,98%. En paralelo, la pérdida de puestos registrados durante el séptimo mes del año se sumó al retroceso laboral acumulado desde el cambio de Gobierno.

El panorama de julio se inscribe en una tendencia más amplia. Desde noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei, Argentina perdió 32.290 empleadores y 437.611 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con las mismas estadísticas oficiales.

La cantidad de unidades productivas con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 480.067 en julio de 2026. La reducción acumulada fue del 6,3%, un indicador de la contracción del universo de empleadores registrados en el sistema de riesgos del trabajo.

En el mercado laboral, los puestos formales bajaron de 9.857.173 a 9.419.562 trabajadores durante el mismo período , lo que representa una caída del 4,4%.

La comparación muestra que la disminución porcentual de empleadores fue mayor que la del empleo registrado. Sin embargo, las estadísticas contabilizan las variaciones netas y no permiten concluir que cada empleador menos corresponda necesariamente al cierre definitivo de una empresa.

La actividad económica mostró señales dispares

Los datos laborales se conocen en un contexto de recuperación económica irregular. Los indicadores adelantados señalaron que la actividad habría repuntado al menos un 1% en agosto, aunque esa mejora no alcanzaría para compensar completamente el retroceso de julio.

Las cifras del INDEC mostraron que la producción industrial creció un 1,9% mensual en agosto, pero quedó un 3,2% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2025. La construcción, por su parte, avanzó un 0,4% respecto de julio, aunque registró una caída interanual del 4,4%.

Así, mientras algunos sectores mostraron mejoras frente al mes anterior, sus niveles de actividad continuaron por debajo de los de un año atrás. En ese escenario, los datos de julio sobre empleadores y puestos registrados volvieron a mostrar las dificultades que atraviesan las empresas y el mercado laboral formal.