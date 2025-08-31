Evisan cerró con la presentación de un vino universitario elaborado con uvas blancas de valles sanjuaninos "BuenAventura", el primer vino elaborado por la Universidad Católica de Cuyo (UCC), fue presentado en sociedad en la noche clausura de Evisan. Es un Blend de Blancas de los distintos valles sanjuaninos.

La Evaluación de Vinos de San Juan -Evisan-, terminó a lo grande. Una fiesta con música, arte, gastronomía y una sorpresa para todos: la Universidad Católica de Cuyo (UCC), presentó “BuenAventura”, el primer vino de lo que será una trilogía de varietales que no tendrá un fin comercial, sino social. Se trata de un Blend de Blancas de todos los valles sanjuaninos que apunta a lograr una identidad local en este tipo de vinos. Los próximos serán Tesis y Graduado.

Ni siquiera la lluvia pudo opacar el encuentro realizado en el Salón Grazia en Pocito que contó con la participación de 22 bodegas y 6 opciones gastronómicas, ya que cientos de personas llegaron a conocer esta propuesta que ha mutado en los dos últimos años. Pasó de ser un encuentro netamente técnico para convertirse en una feria abierta al público que muestra lo mejor de la añada y plantea un juego de vinos y comidas, según el gusto personal.

A esta presentación se sumó un show musical con el trompetista y compositor Elmer Meza y el mejor jazz; Martina Flores con una selección de lujo e Higinio García, quien además de músico es ingeniero agrónomo y elaborador de vinos, con todo el repertorio de temas electrónicos especialmente creados para los vinos de San Juan.

Buenaventura, el primer vino de la UCC

Este vino Blend de Blancas está incluido en un proyecto de la UCC denominado Raíz Común, al que le sucederá en algunos meses Tesis, y Graduado, unidos entre sí por una analogía con el camino académico de grado, desde el inicio del recorrido formativo hasta su culminación.

BuenAventura celebra el viaje del estudiante por lo que se presenta joven, muy aromático, fácil de beber, ya que condensa variedades blancas de distintos valles, con notas florales y frutales. ‘Es la aventura del aula, de la práctica, de la duda convertida en saber. Su nombre augura no solo suerte, sino también coraje‘, indicó Mauro Bergés, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, quien fue el encargado de presentarlo en sociedad este sábado 30 de agosto.

A título personal, está claro que muchos sanjuaninos harán su propia analogía con el gran Buenaventura Luna y ¿por qué no? podrían imaginar llegar a un lugar pidiendo un ‘BuenA‘, para acompañar una comida criolla.

En esta propuesta participan diferentes áreas de esa Universidad, desde su elaboración con alumnos de las carreras de la licenciatura en Enología, Ciencias de la Alimentación, como así también de la carrera de Comunicación en la parte de difusión y de la licenciatura en Diseño que se dicta esta institución en su sede de San Luis que estuvo a cargo de la moderna etiqueta que viste la botella.

En total se han elaborado 2460 botellas de BuenAventura que no tendrán un fin comercial sino que serán utilizadas para la realización de eventos solidarios o sociales.

Los participantes de Evisan pudieron hacer una degustación de este exponente para conocer el primer paso hacia un camino de elaboración de microvinificaciones que pondrá en marcha la universidad para prestigiar sus carreras y tener como referente de la vitivinicultura local.

El juego del maridaje

Los cientos de asistentes que participaron de la parte social de Evisan pudieron deleitarse con vinos de 22 bodegas, e incluso se armó un stand con los seleccionados para el Seminario Técnico realizado el viernes en la Estación San Martín, que se consideran los más representativos de los valles de Tulum, Calingasta, Ullum, Zonda, Iglesia y Pedernal.

Por supuesto, que aquí empezó el juego del maridaje ya que con la opción comprada cada persona tenía acceso a una copa de vino y una opción gastronómica que maridaría a gusto personal.

Los platos diseñados para la ocasión estuvieron a cargo de seis restaurantes elegidos para esta noche. Se trata de El Lagar; La Bonita; Sushi Club; Porota; Mokka Bistro; Chuchoca.

Para evitar superposiciones y organizar una amplia carta todo estuvo coordinado por Omar Martínez, docente de la licenciatura en Gestión Gastronómica de la Facultad de Ciencias Químicas, junto con los chefs involucrados.

‘La idea fue buscar referentes locales que estén a la altura de Evisan, y así se decidió convocarlos. Consideramos que este grupo de emprendedores está marcando un camino en la gastronomía sanjuanina con propuestas de alta calidad‘, indicó Martínez.

Así Claudio Rosales de La Bonita ofreció un plato con trucha, quinoa, además de productos típicamente locales combinados en sabores muy expresivos y particulares que llamaron la atención.

Los chefs de Chuchoca ofrecieron wraps de harina de algarroba con opción para veganos. En tanto El Lagar elaboró una Causa Limeña con camarones. Propuestas que fueron apreciadas y valoradas por el público presente.

Con la opción criolla estuvo Mokka Bistro que preparó una brusqueta con vegetales asados, rabo en cocción lenta y yema inyectada con Malbec. Indescriptible.

La cátedra de gastronomía también estuvo presente con degustación de brochetas de ternera, cerdo, embutidos y mollejas, fáciles de comer con diversidad de sabores.

Sushi Club participó con degustación de sushi y salsas para los amantes de estos platos.

En tanto la pastelería estuvo a cargo de Porota bakery con café y cookies tipo lingotes con cremas de distintos sabores (limón, maracuyá, entre otras).

Participaron de la fiesta autoridades académicas, docentes, y en representación del gobierno de San Juan, el ministro de Producción, Gustavo Fernández; entre otros funcionarios del área.