Expectativa por la inflación de septiembre: a qué hora se conoce y por qué advierten que podría volver al 2%

La atención económica estará puesta este martes en un dato clave. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer a las 16 la inflación de septiembre , después de que agosto dejara un IPC de 1,7%, el registro más bajo de los últimos 14 meses.

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La inflación porteña volvió a subir en septiembre y llegó al 1,8%

Las estimaciones privadas coinciden en que durante septiembre habría existido una leve aceleración y ubican el índice alrededor del 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que reúne las proyecciones de 44 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, calculó una inflación mensual de 1,9% .

Aunque existe bastante coincidencia alrededor del 2%, las proyecciones muestran algunas diferencias. Equilibra estimó un 2,1% , mientras que Outlier calculó 1,9% y LCG también anticipó que el índice se movería alrededor del 2%.

De confirmarse esos pronósticos, septiembre mostraría una aceleración respecto del 1,7% de agosto . El foco estará especialmente puesto en si el IPC consigue permanecer por debajo de la barrera del 2%, algo que durante 2026 solo ocurrió en junio y agosto.

Equilibra calculó que los precios estacionales subieron más de 4% , principalmente por el comportamiento de las verduras y la indumentaria de la temporada primavera-verano. Los precios regulados habrían avanzado alrededor del 2,7%, mientras que la inflación núcleo se habría ubicado en 1,7%.

Alimentos y verduras, bajo la lupa

Los alimentos volverán a ser uno de los componentes centrales del informe. Las mediciones privadas detectaron aumentos importantes en verduras, aunque con diferencias según las regiones del país y el peso que esos productos tienen dentro de cada canasta.

Outlier señaló que el rubro tuvo una incidencia particularmente fuerte y estimó un IPC general de 1,9%. A su vez, el REM del Banco Central proyectó una inflación núcleo de 1,8%, una décima más que en su relevamiento anterior.

Este último indicador será seguido con especial atención porque excluye los precios regulados y estacionales y permite observar con mayor precisión la dinámica subyacente de los precios.

El dato de CABA anticipó una leve aceleración

La primera referencia llegó la semana pasada desde la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación de septiembre fue de 1,8%, frente al 1,7% de agosto. En los primeros nueve meses del año acumuló 23,7% y la variación interanual alcanzó el 32,9%.

En territorio porteño, Educación aumentó 2,9%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2,3%; Salud, 2,2%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, alrededor de 2%. Los servicios, además, volvieron a aumentar por encima de los bienes.

La medición de CABA no anticipa necesariamente el número nacional porque utiliza ponderaciones diferentes, pero sirve como una de las referencias previas al dato del INDEC.

A las 16 de este martes 13 de octubre, el organismo estadístico difundirá finalmente el IPC nacional de septiembre y permitirá establecer si la inflación volvió a acercarse o superar el 2% después de la desaceleración registrada en agosto.