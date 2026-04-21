Manaos tiene cinco días para pagarle a un exempleado $800 millones de indemnización

El exempleado, que distribuyó en San Juan entre otras provincias, reclamaba despido indirecto, irregularidades en la registración laboral y evasión previsional.

Refres Now, comercializadora de Manaos, quedó en el centro de la escena en los debates por los fallos de la Justicia Laboral

Finalmente, la empresa de bebidas Manaos, comercializada por Refres Now, deberá pagar una indemnización de más de $800 millones por despido a un trabajador mendocino. Tras agotar todos los recursos judiciales posibles en la provincia y rechazar la pretensión de la compañía de llevar el caso a la Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso que la firma abone el monto en un plazo de cinco días hábiles.

De esta manera, el máximo tribunal provincial confirmó el último fallo en su contra, según informó el medio local Los Andes. La resolución, que cuenta con la firma de los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, desestima el recurso extraordinario federal presentado por Refres Now.

El argumento por parte de la justicia sostiene que el reclamo de la empresa resultó “improcedente en lo sustancial, al ser una cuestión de hecho regida por el derecho común y ajena a la vía extraordinaria”. El tribunal consideró que “repitieron argumentos” que ya habían sido revisados en instancias anteriores y que “no existe cuestión federal” para habilitar la presentación ante la Corte Suprema nacional.

Así, el fallo dejó firme la orden de pago. Manaos debe abonar una suma que, de acuerdo a lo determinado en la última sentencia de febrero de este año, ascendía a $807.676.293,72, cifra sujeta a la acumulación de intereses hasta que se concrete el pago total.

El conflicto tiene como contrapartida un exempleado de Manaos, que trabajó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El trabajador había iniciado una demanda laboral por despido indirecto, irregularidades en la registración laboral, descuentos y maniobras de evasión previsional.