    • 21 de abril de 2026 - 17:27

    Manaos tiene cinco días para pagarle a un exempleado $800 millones de indemnización

    El exempleado, que distribuyó en San Juan entre otras provincias, reclamaba despido indirecto, irregularidades en la registración laboral y evasión previsional.

    Refres Now, comercializadora de Manaos, quedó en el centro de la escena en los debates por los fallos de la Justicia Laboral

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    Finalmente, la empresa de bebidas Manaos, comercializada por Refres Now, deberá pagar una indemnización de más de $800 millones por despido a un trabajador mendocino. Tras agotar todos los recursos judiciales posibles en la provincia y rechazar la pretensión de la compañía de llevar el caso a la Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso que la firma abone el monto en un plazo de cinco días hábiles.

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    De esta manera, el máximo tribunal provincial confirmó el último fallo en su contra, según informó el medio local Los Andes. La resolución, que cuenta con la firma de los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, desestima el recurso extraordinario federal presentado por Refres Now.

    El argumento por parte de la justicia sostiene que el reclamo de la empresa resultó “improcedente en lo sustancial, al ser una cuestión de hecho regida por el derecho común y ajena a la vía extraordinaria”. El tribunal consideró que “repitieron argumentos” que ya habían sido revisados en instancias anteriores y que “no existe cuestión federal” para habilitar la presentación ante la Corte Suprema nacional.

    Así, el fallo dejó firme la orden de pago. Manaos debe abonar una suma que, de acuerdo a lo determinado en la última sentencia de febrero de este año, ascendía a $807.676.293,72, cifra sujeta a la acumulación de intereses hasta que se concrete el pago total.

    La controversia se inició cuando el trabajador denunció que su relación laboral —que comenzó formalmente en 2015, aunque ya trabajaba para la empresa desde octubre de 2013— estaba encubierta por contratos informales que no reflejaban su verdadera condición. La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, integrada por Gonzalo Rivero, Mariana Carayol y Javier Castrillejo, fijó inicialmente la indemnización en cerca de $1.500 millones: $227 millones de capital y más de $1.200 millones en intereses y costas. Al apelar, Refres Now S.A. logró que la Suprema Corte redujera considerablemente los intereses, utilizando la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerando el perfil económico del trabajador.

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