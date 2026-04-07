Rivadavia informa que hasta el 10 de abril se puede pagar las tasas municipales con hasta 40% de descuento

La Municipalidad de Rivadavia informa a los vecinos que se encuentran vigentes los beneficios para el cumplimiento de la Tasa de Servicios sobre Inmueble, con el objetivo de incentivar y premiar su compromiso con el crecimiento del departamento. Hasta el 10 de abril hay tiempo de acceder a descuentos de hasta un 40% en el pago de tasas municipales.