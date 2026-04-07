Rivadavia informa que hasta el 10 de abril se puede pagar las tasas municipales con hasta 40% de descuento

La Municipalidad de Rivadavia informa a los vecinos que se encuentran vigentes los beneficios para el cumplimiento de la Tasa de Servicios sobre Inmueble, con el objetivo de incentivar y premiar su compromiso con el crecimiento del departamento. Hasta el 10 de abril hay tiempo de acceder a descuentos de hasta un 40% en el pago de tasas municipales.
Con la premisa de ‘Rivadavia Cumple’, se han establecido diferentes niveles de ahorro para que los vecinos puedan regularizar su situación de manera más accesible:
- Descuento por Pago Anual: los contribuyentes que opten por abonar la anualidad completa podrán acceder a un 10% de descuento. El vencimiento para esta modalidad está fijado para el próximo 10 de abril.
- Beneficio ‘Vecino Responsable’: aquellos ciudadanos que se encontraban al día con sus obligaciones al 31 de diciembre de 2025, ya cuentan con un 20% de descuento adicional aplicado de forma automática.
- Ahorro por Pago Digital: fomentando la modernización y la comodidad, quienes realicen el pago a través de la web oficial del municipio obtendrán un 10% de descuento extra.
Para aquellos vecinos que deseen realizar consultas sobre su estado de deuda, formas de pago o asistencia técnica para el pago online, el municipio ha habilitado los siguientes canales: