    • 7 de abril de 2026 - 10:27

    Rivadavia informa que hasta el 10 de abril se puede pagar las tasas municipales con hasta 40% de descuento

    Las bonificaciones que lanzó la Municipalidad de Rivadavia buscan premiar a los contribuyentes responsables y aumentar la recaudación para invertir en obras.

    Hasta el 10 de abril está vigente el pago de tasas municipales en Rivadavia con hasta un 40% de descuento.

    Hasta el 10 de abril está vigente el pago de tasas municipales en Rivadavia con hasta un 40% de descuento.

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    Por Fabiana Juarez

    La Municipalidad de Rivadavia informa a los vecinos que se encuentran vigentes los beneficios para el cumplimiento de la Tasa de Servicios sobre Inmueble, con el objetivo de incentivar y premiar su compromiso con el crecimiento del departamento. Hasta el 10 de abril hay tiempo de acceder a descuentos de hasta un 40% en el pago de tasas municipales.

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    Con las bonificaciones en el pago de tasas municipales, Rivadavia busca aumentar la recaudación para seguir inviertiendo en obras.

    Con las bonificaciones en el pago de tasas municipales, Rivadavia busca aumentar la recaudación para seguir inviertiendo en obras.

    Con la premisa de ‘Rivadavia Cumple’, se han establecido diferentes niveles de ahorro para que los vecinos puedan regularizar su situación de manera más accesible:

    • Descuento por Pago Anual: los contribuyentes que opten por abonar la anualidad completa podrán acceder a un 10% de descuento. El vencimiento para esta modalidad está fijado para el próximo 10 de abril.
    • Beneficio ‘Vecino Responsable’: aquellos ciudadanos que se encontraban al día con sus obligaciones al 31 de diciembre de 2025, ya cuentan con un 20% de descuento adicional aplicado de forma automática.
    • Ahorro por Pago Digital: fomentando la modernización y la comodidad, quienes realicen el pago a través de la web oficial del municipio obtendrán un 10% de descuento extra.

    Consultas sobre el pago de tasas municipales

    Para aquellos vecinos que deseen realizar consultas sobre su estado de deuda, formas de pago o asistencia técnica para el pago online, el municipio ha habilitado los siguientes canales:

    • Teléfono de Consultas: 264-5-469993.
    • Sitio Web: www.rivadavia.gob.ar.
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