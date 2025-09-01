Se desaceleró en agosto la venta de vehículos OKm en San Juan: salieron de las concesionarias 11,4% menos rodados que en julio A pesar de ello, la mirada anual entrega un fuerte crecimiento respecto al año anterior.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) entregó el último informe sobre ventas de vehículos 0Km en San Juan, referido al mes de agosto, en la comparación con el mes anterior y mismo periodo de 2024.

Si bien se trata de un nicho de negocios que tiene un 2025 a todo motor, en el último mes tuvo una desaceleración. De las concesionarias locales salieron 11,4% menos vehículos que en julio, pero con respecto a agosto 2024, hay un alza del 23,8%.

En tanto que en lo que va del año, la comercialización creció 50,7% comparado con el periodo enero-agosto 2024.

VENTA DE AUTOS 0KM EN LA ARGENTINA

ACARA informó que el número de vehículos patentados durante agosto de 2025 ascendió a 54.664 unidades, lo que representa un crecimiento del 31,7% interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 41.507 unidades. Si la comparación es contra julio se observa una baja del 13% ya que en ese pasado mes se habían registrado 62.821 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados se patentaron 444.041 unidades, esto es un 65,6% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 268.078 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó que “el año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre. De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones. Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018. Tenemos que seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando”.