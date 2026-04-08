    • 8 de abril de 2026 - 11:00

    Un importante cadena de supermercados funcionará 24 horas San Juan: el gremio mercantil, en alerta por los empleados

    Mediante un comunicado dieron a conocer la noticia y desde el SEC encendieron las alarmas por el horario de los trabajadores.

    Supermercado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cadena Carrefour comenzará a operar con atención durante las 24 horas a partir de este viernes en San Juan, en una apuesta que introduce una modalidad inédita para el comercio local.

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    La medida se da en un contexto donde la provincia mantiene mayoritariamente el tradicional horario cortado, influido por hábitos culturales como la siesta y por la necesidad de concentrar la actividad en los momentos de mayor consumo. Pero dicho supermercado se caracterizó por atender de corrido y ahora suma la opción de la noche.

    carrefour

    Hasta ahora, el único antecedente de un esquema extendido en el comercio fue durante la pandemia, cuando el horario corrido se aplicó de manera excepcional. Sin embargo, la iniciativa de Carrefour abre un nuevo escenario con mayor flexibilidad para los clientes nocturnos.

    Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) indicaron que evaluarán el impacto del régimen nocturno, al tratarse de una propuesta novedosa en la provincia, y anticiparon futuras reuniones con el sector empresario para definir las condiciones laborales de esta modalidad.

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