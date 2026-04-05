    • 5 de abril de 2026 - 19:42

    Una influencer participó del saqueo a un camión de aceite de oliva y se grabó

    La influencer Jula Greco publicó un video, luego de que un vehículo volcara en un ruta de Mendoza, y varios presentes se llevaran botellas con aceite de oliva.

    La influencer durante el saqueo al camión con botellas de aceite de oliva.

    La influencer durante el saqueo al camión con botellas de aceite de oliva.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una triste escena tuvo lugar hace pocos días sobre la ruta 40 cuando un camión que transportaba botellas de aceite de oliva volcó en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y su mercadería fue robada por otros conductores que pasaban por el lugar. El momento quedó grabado por una joven que participó del saqueo y lo subió a sus redes sociales.

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    Volcó un camión, tenemos que ir a ver qué hay. Dale, ‘Moco’, manoteá”, le dice a su compañero la influencer Jula Greco en las imágenes que ella misma publicó posteriormente en su cuenta de Instagram. Allí se puede ver de fondo al camión Scania caído y a decenas de personas extrayendo las cajas y botellas de su interior y llevándose los productos que ya estaban tirados en la calzada. “Todavía no entiendo qué es, pero bueno, vamos a agarrar”, añadió.

    Según detallaron medios locales, el vehículo de carga pertenecía a una empresa chilena y tenía como destino final Brasil. El incidente que derivó en el vuelco se habría producido cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux realizó una maniobra para esquivar a otro vehículo que circulaba a baja velocidad y encerró al camión, que intentó evitar el impacto desviándose hacia la banquina, pero terminó por colisionar con el semirremolque de un camión Volvo que estaba estacionado.

    “Bueno gente, nos vamos con aceite de oliva. A ver, mostrá el producto”, detalló Greco luego de mostrar varias imágenes de las personas en medio del saqueo.

    El hombre que se encuentra con ella lleva por lo menos seis botellas, tres en cada mano. “Nos sentimos muy contentos. Gracias Mendoza por el aceite de oliva...”, bromeó ella. La cámara se gira y enfoca una camioneta estacionada que ya tiene acumuladas numerosas cajas de cartón llenas de botellas en la parte trasera.

    “Escuchá, no pudimos agarrar nada... ¿No me regalás una cajita?”, le preguntó el joven que va con la influencer. Entre risas, el propietario de la camioneta respondió: “No, hermano, no sabés cómo estamos cagados de hambre acá en Mendoza". “Mirá todo lo que se lleva, bien ahí... Pobre camión igual”, cerró Greco, que acumula más de 340 mil seguidores en Instagram y subió el incidente a su cuenta de YouTube como parte de un blog.

    Según el mismo medio, los efectivos policiales se acercaron minutos después del incidente y trataron de despejar la zona para facilitar la circulación vehicular y el retiro del camión volcado. Sin embargo, se generaron momentos de tensión cuando algunos de los presentes reaccionaron de forma violenta al tratar de continuar con el saqueo y arrojar piedras contra el personal policial. Sin embargo, finalmente la situación terminó sin heridos ni mayores disturbios.

    Horas más tarde ocurrió otro de los hechos más insólitos, cuando algunos de los vecinos de la zona comenzaron a notar publicaciones en redes sociales —principalmente en Marketplace, la plataforma de venta digital de Facebook— que vendían botellas de aceite de oliva de la misma marca en áreas aledañas a donde había volcado el camión y a precios mucho más altos.

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