Una pareja gastó $451.400 en un restaurante de Buenos Aires y el ticket es viral

Una pareja decidió salir a cenar para disfrutar de una noche especial en un reconocido restaurante ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Tras degustar una inmensa variedad de exclusivos platos, el usuario compartió el ticket final en sus redes sociales y el elevado monto generó un gran revuelo.
El detalle de la cena en Chacarita y su precio viral
A través de su publicación, el comensal detalló la impresionante cantidad de comida que pidieron para dos personas. Entre los platos principales, se destacaron las exclusivas carnes maduradas: un ojo de roastbeef de 300 gramos ($28.500), un bife de chorizo Charolais de 600 gramos ($87.000) y un espectacular ojo de bife Charolais de 800 gramos ($115.000).
Además, la pareja ordenó como acompañamientos y entradas tres "Choripanes Medio Oriente" ($39.000 en total), un "Choripán Ginger" ($13.000) y unas pastas "Mezzelune Amatriciana" ($32.000). Para completar la mesa, sumaron porciones de papas fritas, una ensalada de colores, tres limonadas y un vino Mendel Late Harvest ($41.500). El inmenso banquete cerró con dos porciones de panettone con sambayón y cuatro cafés cortados de Finca La Leona.
A pesar de que la cuenta total ascendió a $451.400, lo que equivale a unos 160 dólares por persona, la reseña del cliente fue sumamente positiva. "Excelente el gusto de la carne madurada. Hasta me llegó a parecer barato con todo lo que ofrece, recomiendo mucho", concluyó el usuario tras vivir una experiencia de lujo en uno de los polos gastronómicos más buscados del momento.