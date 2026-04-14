Una pareja gastó $451.400 en un restaurante de Buenos Aires y el ticket es viral

Una pareja compartió el ticket viral de su millonaria cena en un local gastronómico de Chacarita. El monto final y la enorme cantidad de platos son polémicos.

Una pareja decidió salir a cenar para disfrutar de una noche especial en un reconocido restaurante ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Tras degustar una inmensa variedad de exclusivos platos, el usuario compartió el ticket final en sus redes sociales y el elevado monto generó un gran revuelo.

image El ticket viral del restaurante de Chacarita El detalle de la cena en Chacarita y su precio viral A través de su publicación, el comensal detalló la impresionante cantidad de comida que pidieron para dos personas. Entre los platos principales, se destacaron las exclusivas carnes maduradas: un ojo de roastbeef de 300 gramos ($28.500), un bife de chorizo Charolais de 600 gramos ($87.000) y un espectacular ojo de bife Charolais de 800 gramos ($115.000).

Además, la pareja ordenó como acompañamientos y entradas tres "Choripanes Medio Oriente" ($39.000 en total), un "Choripán Ginger" ($13.000) y unas pastas "Mezzelune Amatriciana" ($32.000). Para completar la mesa, sumaron porciones de papas fritas, una ensalada de colores, tres limonadas y un vino Mendel Late Harvest ($41.500). El inmenso banquete cerró con dos porciones de panettone con sambayón y cuatro cafés cortados de Finca La Leona.