Nota de soycarmin.com

Qué significa tener sueños sexuales y cuáles son los más comunes. Los sueños sexuales son muy comunes te decimos por qué sucede y qué significan. Si te despiertas a media noche sintiéndote un poco caliente y molesta, y ese extraño y loco sueño sexual involucra a alguien de tu pasado inesperadamente, no te preocupes, no estás sola.

Los sueños sexuales son muy comunes, y si profundizas un poco más en ellos, podrías llegar a obtener algunos significados.

Es muy probable que tengas uno cuando hayas entrado en el sueño REM (movimiento rápido de los ojos), que es cuando el cerebro está más estimulado y creativo. Resulta que nuestros ciclos de sueño duran aproximadamente 90 minutos, con el sueño REM ocupando una mayor cantidad de porcentaje de ese ciclo cuanto más dormimos.

Esto explica el por qué generalmente recordamos los sueños justo cuando nos despertamos, lo cual ocurre durante los ciclos REM más largos.

Los sueños sexuales, particularmente, son una manifestación de las ansiedades y deseos subconscientes, que pueden no ser necesariamente sexuales en absoluto. Soñar es un reflejo de nuestros deseos, preocupaciones, una corriente de conciencia, es esencialmente, un espejo de cómo nos sentimos en ese momento”,

Por lo general, son el reflejo de lo que sientes que te hace falta en tu vida, dice Lauri Quinn Loewenberg, analista profesional de sueños y autora de “Dream on It: Desbloquea Tus Sueños, Cambia Tu Vida”. Sin embargo, por el simple hecho de tener sueños sexuales con alguien no significa que realmente quieras tener sexo con él, pero sí significa que podrías querer algo de él o que tiene una cualidad que admiras.

LOS SUEÑOS SEXUALES MÁS COMUNES

SEXO CON UN COMPAÑERO DE TRABAJO

Si tiene sueños sexuales que involucran a algún compañero de trabajo, no significa necesariamente que quieres tener relaciones sexuales con ellos realmente, y tampoco deberías hacerlo, porque, ya sabes, generalmente está mal visto por la mayoría de los departamentos de recursos humanos. Pero sí podría significar que estás buscando tomar prestados algunos de los rasgos más admirables de tu compañero de trabajo.

“Si bien es posible que no te sientas atraído por ese compañero de trabajo con el cual soñaste, existen algunas cualidades que posee que tu quieres para ti. Pregúntate qué es lo que le hace destacar a ese compañero de trabajo. “¿Es quién tiene la mayor cantidad de ventas? ¿La persona a la que puedes pedir ayuda por cuestiones tecnológicas? ¿O tal vez el favorito del jefe?”, explica Loewenberg.

TENER SEXO CON TU JEFE

Si te acaloras soñando con tu jefe, probablemente lo que estás buscando es dominio y poder. Acuérdate: Los sueños sexuales no se refieren necesariamente a la persona, sino a lo que representan, como “poder, autoridad, habilidades de gestión, toma de decisiones, etc.”, dice Loewenberg.

TENER SEXO CON UNA CELEBRIDAD

¿Estás soñando con sexo caliente y salvaje en la playa con Zac Efron? Podría significar que estás tratando de conectarte con algún aspecto de sus películas para poder mejorar tu vida. Piensa en lo que primero viene a tu mente respecto a esta celebridad. ¿Es una película? De ser así, ¿el título o la historia de esta película parecen ser relevantes para tu vida en este momento? Sigue el hilo y encontrarás algo sobre esa celebridad con la que te identificas o podrías pensar que el tipo es súper sexy. Cualquiera de los dos podría ser posible.

TENER SEXO CON UN EXTRAÑO

“A estos sueños sexuales me gusta llamarlo como el sueño del amante misterioso, y déjame decirte que es el más común de todos los sueños sexuales. Muchas nos preguntamos si este sueño en realidad podría ser un vistazo de nuestra alma gemela que probablemente esté ahí afuera esperándonos en algún lugar”, dice Loewenberg.

TENER SEXO CON TU EX

Aún cuando ya hayan pasado varios años de haber terminado, tu ex podría aparecer en tus sueños. Pero tranquila no tomes eso como una señal para subirte al próximo vuelo para ir a verlo. El significado más común detrás del sueño “sexo con el ex” es la necesidad que sientes de reavivar la emoción en tu vida íntima, explica Loewenberg.

¿Soñando con el ex que te rompió el corazón? Esto “puede ser una señal de que te encuentras atrapada emocionalmente y no te has permitido seguir adelante. Estos sueños son una clara evidencia de que aún no has sanado, en este caso los sueños continuarán hasta que lo dejes ir y logres dejar el pasado en el pasado”, afirma.