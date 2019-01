El cómico noruego Ørjan Burøe es un padre orgulloso y sin complejos, y lo demostró en un tierno video familiar que no tardó en viralizarse por su poderoso mensaje. Los juguetes y los disfraces no tienen género. Y no hay que tener prejucios. Esa es la mirada que quiso volcar el hombre.

Según revela Ørjan, su hijo Dexter, de 4 años, "como muchos nenes de su edad", es un apasionado de Frozen. "Es el mayor fan de Elsa en este momento", contó a la cadena CBS News. "Pensé que tal vez debería tratar de verlo a través de sus ojos".

Eso significaba meterse en el personaje, así el humorista compró dos trajes de Elsa de "Frozen" en eBay, uno para él y otro para su hijo, y se disfrazaron.

Juntos, aprovechando que la mamá de Dexter no estaba en la casa, se pusieron sus vestidos y bailaron Let It Go, el tema oficial de la película compuesto por Demi Lovato. El "Sr. Elsa" grabó todo y lo subió a Facebook y a Instagram, donde el baile se hizo viral.

Burøe cuenta que su hijo se siente atraído por la película "Frozen" porque Elsa es un personaje fuerte y los nenes no juzgan por género: "Al igual que los niños no ven el color de la piel, simplemente ve algo que es genial. Para él, Elsa es una superhéroe".

Como lo describe el diario español 20 Minutos, el hombre asegura que su mayor deseo es que Dexter se sienta libre: "Es importante enseñar a los niños que puedes hacer lo que quieras, sin imponerles prejuicios. Pronto descubrirás quién serás en la vida".