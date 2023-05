Antes de pedir cualquier recomendación, Aries, echa mano de tus propios recursos. Si eres un corazón libre, Tauro, recupera el contacto de quien te hizo muy feliz. Ahora que las cosas se ponen en marcha, Géminis, no seas tú quien eches el freno. Hoy, Cáncer, el destino te traerá a una persona muy especial. Transforma las discusiones en diálogo, Leo, respeta las ideas de tus interlocutores. Te espera un anochecer muy romántico, Virgo, disfruta del influjo de la luna. Hoy nada de quedarte en casa, Libra, sal y ponte al corriente de lo que pasa por el mundo. Excelente momento para progresar, Escorpio, podrías recibir hoy una propuesta extraordinaria. Decide no aferrarte a lo que no te hace feliz, Sagitario, libérate de lo que te hace daño. Te conviene sacer hoy la vena romántica, Capricornio, del modo más natural. Si tienes sensación de descontento, Acuario, es para que pongas los medios y consigas lo que te hace feliz. No achaques a elementos externos lo que te sale mal, Piscis, revisa si no tienes tú algo de culpa.

Aries

Es probable, Aries, que hoy estés tentada de pedir una recomendación para conseguir un puesto de trabajo o para alcanzar otro objetivo. Y sabes a quién hacerlo porque una persona importante se ofreció a ello tiempo atrás. Sin embargo, hoy no es el momento apropiado. Espera un poco y a diario echa mano de tus propios recursos, que los tienes y son muchos. Te sentirás mucho más confortada y te subirá la autoestima. En cambio, si lo consigues por intervención de otra persona, no te sentirás bien. Piensa que la vida, tarde o temprano, nos trae lo que merecemos, emprendedora Aries. Tú has hecho muchas cosas positivas a diario por mucha gente, pero eres un pelín egocéntrica y a veces puedes haber herido a alguien incluso sin darte cuenta. Hoy piénsalo bien y discúlpate con quien hayas podido ofender.

Tauro

Estás atravesando una etapa muy buena y sana mentalmente hablando, Tauro, y deberías aprovechar más esta circunstancia que te beneficia a diario. Tienes las ideas claras y estás dejando atrás cosas del pasado que arrastrabas por la vida como un lastre. Hoy te sentirás muy bien anímicamente y dispuesta a afrontar cualquier cosa que se te ponga por delante, tal vez empezando por tu relación sentimental. Llevas ya tiempo de tira y afloja, sin demasiadas alegrías a diario, Tauro, pensando en si estás haciendo bien. Considéralo seriamente hoy y decide en consecuencia. No es obligada una ruptura, pero sí tener más claro el objetivo que quieres alcanzar. Una persona de tu pasado que sigue pensando en ti te está buscando. Si estás libre, o cuando lo estés, estaría bien recuperar aquel contacto que en su momento te hizo muy feliz.

Géminis

Hoy es un día en que imperará el retraso para las Géminis. Desde hace un tiempo todo parece funcionar a diario a marcha lenta, pero no te agobies porque imperceptiblemente todavía las cosas comienzan a arrancar. Ahora lo que has de controlar es que no seas tú quien eches el freno con tu indecisión, que tampoco encaja con tu naturaleza emprendedora. Hoy puedes encontrarte con una situación que requiere que tomes la iniciativa. No tengas miedo a equivocarte, Géminis, porque probablemente no será así, y aunque lo fuera, los errores y los tropiezos sirven a diario para avanzar. El mundo no se ha detenido, es sólo tu percepción. Necesitas liberar tu mente para verlo con mayor claridad. Sal y diviértete con tu novio o tus amigos esta noche. Despeja la mente, te hace mucha falta. Si todavía tienes dudas sobre qué te deparan los astros, comprueba tu horóscopo de la suerte.

Cáncer

Tienes hoy una gran oportunidad ante ti en el terreno profesional, Cáncer. Deberás tomar una decisión y estarás tentada de dejar que otros lo hagan por ti, como vienes haciendo a diario últimamente ¡No lo hagas! Toma la iniciativa y recuperarás el respeto de quienes te rodean porque estarás muy acertada.Algunas personas de este entorno piensan que eres muy ‘”friki” para puestos de relevancia, pero hoy va a quedar bien patente que es todo lo contrario, que tienes una gran capacidad y que demuestras a diario mucha creatividad para superar los problemas. cotidianos Recupera tu espíritu triunfador en esta jornada en que el destino también te traerá a una persona muy especial, romántica Cáncer. Aprovecha el momento. Ya te ha ocurrido antes y vuelve a pasar, porque tu vida a veces es como una película. Si tienes miedo de cómo puede surgir ese amor, consulta tu horóscopo del amor.

Leo

Para que todo te funcione como esperas, ahora que has tomado las riendas de tu vida, Leo, tienes que hacer hoy un ejercicio de reflexión y repetirlo a diario. Piensa muy bien en qué puedes estar equivocándote y en qué cosas aciertas de lleno. Cuando llegues a esta conclusión podrás seguir avanzando sin temor porque conseguirás todo lo que te propongas. Puede que hoy tengas una discusión con alguien de tu entorno por una simple diferencia de opinión, Leo. No dejes que se te vaya de las manos y respeta la idea de la otra persona. En el amor quizá te estés planteando no proseguir con una relación que a diario se te va haciendo rutinaria y quizá incluso pesada. Si es así, no desaparezcas sin más,habla y con buenas palabras cuéntale a ese chico tus motivos.

Virgo

Muy buen día para las parejitas, Virgo, porque hoy se prepara un anochecer romántico bajo el influjo del cuarto creciente de la Luna. Estaría bien que sorprendieras a la persona amada con algo hecho por ti o pensando muy bien en sus ilusiones, lo que tu chico anhela a diario. Suelta tu vena romántica y mejorará vuestra intimidad. Esta velada os sentará de maravilla y te servirá para desestresarte de todo el ajetreo y de un día un poco complicado profesionalmente. Tendrías que esforzarte un poco más a diario si quieres conseguir tus objetivos, Virgo. Sueles dar la culpa a quienes no te han podido echar una mano. Pues no, no es así, cuenta primero con tus propios recursos. Hoy trabaja fuerte y ten paciencia que el mundo no se hizo en un día. Pide ayuda sólo de vez en cuando.

Libra

Hoy será para las Libra un día muy social. Quizá te toque confraternizar con tus colegas en una cena o una salida primaveral al atardecer, de las que tanto apetecen a diario, o tal vez te inviten tus amigos a participar en un acontecimiento que no esperas. Ambas cosas jugarán a tu favor. Si cenas con los compañeros, será el momento de conoceros mejor y limar asperezas, y si lo haces con otra gente, tendrás oportunidad de saber cosas que te interesan o, incluso, de que te brinden una oportunidad de futuro. También la familia entra dentro de este círculo, Libra. Una reunión familiar también puede proporcionarte una información valiosa que te servirá para progresar en tu trabajo diario. O sea que hoy nada de quedarte en casa, sal, diviértete y ponte al corriente de lo que pasa por el mundo.

Escorpio

Los nativos y nativas de Escorpio que andan en busca de nuevo empleo, o que a diario intentan promocionarse, hoy pueden tener buenas noticias al respecto. Estás pasando por un excelente momento para progresar y puede que lo que te ofrezcan hoy supere incluso tus expectativas. En el terreno personal, hoy puede que alguien que en el pasado reciente te hizo daño te pida una segunda oportunidad. No te conviene dársela porque se te subirá a la parra y acabaréis peor que antes. A diario te estás comiendo el tarro porque no sabes qué camino tomar, Escorpio. Es fácil, perdónale y olvida. Y si no te apetece perdonarle, mira más por ti misma y piensa en lo que te hará sentir mejor. No fuerces la máquina. Ya le perdonarás cuando realmente estés preparada, nadie te obliga a que lo hagas ahora.

Sagitario

Si tu relación de pareja hace tiempo que cojea y se ha quedado estancada, Sagitario, puede que a diario te sientas desilusionada y desmotivada, pero hoy tendrás oportunidad de creer nuevamente en el amor. Puedes recibir una invitación que estarás tentada de rechazar pero no lo hagas. Déjate llevar por la vida. Conocerás a alguien que te deslumbrará y que mostrará interés por ti, Sagitario. Esto puede traer muchos cambios a tu vida, pero serán positivos. Hoy decide no aferrarte a partir de ahora lo que no te hace feliz, suelta amarras y libérate a diario de lo que te hace daño porque si no te has sentido totalmente feliz en ningún momento hasta ahora, es poco probable que lo consigas en el futuro si no sueltas lastre. Te quitarás un peso de encima y te sentirás mucho mejor.

Capricornio

El amor reclamará tu atención en el día de hoy, Capricornio, más que en días anteriores. Tu pareja puede tener un problema en su ámbito familiar, o tal vez en el profesional, que le atormenta a diario. Ahora lo que necesita es apoyo moral y mucho cariño. No dejes que se sienta solo. Y si eres una Capricornio todavía con el corazón solitario, hoy puedes tener un encuentro con alguien que te atrae pero a quien no conoces demasiado. Es el momento de profundizar, de ir a tomar algo y charlar sobre cómo piensa cada uno. Puedes llevarte muchas sorpresas. A todos y todas las Capricornio, en general, hoy os conviene sacar la vena romántica y no hacen falta sofisticaciones, del modo más natural, más sencillo, que es con lo que verdaderamente os sentís bien a diario.

Acuario

No estás tan positiva como de costumbre, Acuario, y hoy tienes un momento de bajón que tampoco logras disimular. Algunas personas de tu entorno te dirán que lo han notado, porque a diario tienes otra actitud que quizá no es para tirar cohetes, pero estás de mejor humor. Tal vez creas que estás poco valorada en el trabajo, que te cargan demasiada responsabilidad para lo que ganas. Estás en un momento de cambio, de transformación, Acuario, y si te llegan estas ideas de descontento es para que a diario pongas los medios y consigas lo que crees que te hará feliz. Estás en una etapa muy positiva, aunque hoy lo aprecies como todo lo contrario. Este descontento te ayudará a avanzar. En el amor las cosas marchan bien pero un pelín más de pasión sería de agradecer.

Piscis

Hoy no te quejes tanto de lo que echas de menos en tu relación, Piscis. Esto es un poco inmaduro y a diario puede llegar a cansar. Tal vez eres tú la que está fallando y no ofreces todo lo que pides. Tal vez te estás equivocando en cómo te planteas la relación, o pretendes que sea la ley del embudo, con la parte ancha para ti. Puede que la persona con la que compartes tu vida esté un poco cansada de esta actitud. Arréglalo antes de que sea demasiado tarde. Y lo mismo te vale a diario en tu vida profesional, Piscis. Ten fe en tus proyectos y tus objetivos, pero si hoy algo sale mal no lo achaques a elementos externos fuera de tu control, antes mira bien si no tienes tú algo de culpa. Te servirá para avanzar.