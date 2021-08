Una mujer quiso presentar a su tercera hija en sociedad a sus familiares y amigos con un baby shower multitudinario. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, nadie asistió a la celebración, lo cual implicó un descargo de su frustración en redes. Así, la viralización de su mensaje le otorgó un final mejor del esperado.

Hace una semana, Marysol López quiso festejar con sus seres queridos para presentar a la pequeña que nacerá en los próximos días. A pesar de su dedicación a la hora de los preparativos, nadie asistió al festejo, ni siquiera su propio esposo.

La frustrada celebración aconteció en la localidad de Azteca en Mazatlán, México. De esta manera, decidió compartir sus sentimientos a través de Facebook a sus contactos y así invitarlos a que acudan a su hogar a comer lo que preparó para sus invitados.

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo no deseo que se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower. Quien guste venir mande mensajito y les paso la dirección por inbox”, escribió a través de su perfil junto a las imágenes de las mesas y las sillas, todas vacías.

En unas horas, la publicación logró más de 2.000 compartidas a través de la plataforma, con mensajes de apoyo de parte de miles de cibernautas. No obstante, no faltaron las críticas por organizar un evento sin protocolo en medio de una crisis sanitaria. Afortunadamente, López hizo caso omiso de estas críticas y, en una publicación posterior, agradeció los tiernos mensajes que recibió.

De esta manera, una fallida fiesta para anunciar una gran noticia terminó con final feliz gracias al cariño y la buena voluntad de los usuarios de las redes sociales al querer ayudarla en tal difícil momento.