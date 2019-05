Una situación extrema se vivió días atrás en la autopista Córdoba-Rosario, cuando un jubilado oriundo de Buenos Aires se acostó en la ruta para protestar por una multa que minutos antes le había hecho la Policía Caminera.

La tensa escena quedó filmada y muestra los detalles de la discusión entre el hombre y el personal policial. El video fue publicado en Facebook por el protagonista de la escena y fue compartido más de 55 mil veces, sumando más de un millón de vistas.

Según puede verse en las imágenes, el problema comenzó cuando los uniformados detuvieron el auto y labraron una multa porque la señora que viajaba en el asiento trasero no tenía puesto el cinturón de seguridad.

Ante la situación, el conductor del auto salió del rodado y se acostó en el pavimento, mientras el acompañante filmaba lo que estaba pasando.

"Acá estamos en Córdoba. La señora tenía puesto el cinturón de seguridad. Acá tengo un señor que se metió al auto y lo maneja, no sé por qué se tira más a la banquina. Están haciendo una multa. Acá está reclamando porque tenían el cinturón", se escucha decir a la persona que filma.

"A un viejo le quieren pegar. Le quieren hacer una multa mentirosa", agregó. Desde el suelo, se escucha al jubilado decir: "Yo fui de Gendarmería, de acá no voy a salir una mierda. No me toquen".

El hombre se negaba a levantarse de la ruta y los policías optaron por sacarlo a la fuerza. "Decime, ¿qué querés que haga? ¡Se tiró en el suelo!", le dijo uno de los uniformados al hombre que filmaba, respondiendo los reclamos por la fuerza con la que actuaban.